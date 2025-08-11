Украинцы все активнее становятся банкротами: какая тенденция выявлена

Украинцы стали значительно чаще подавать на банкротство. За первое полугодие 2025-го банкротами признали 577 граждан – это больше, чем за весь 2021, 2022 или 2023 год. Кроме того, это больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда количество банкротств достигло рекорда.

Об этом сообщили в Опендатабот со ссылкой на данные Верховного суда. В среднем, в Украине ежедневно открывают 3 новых дела о банкротстве.

Идем на новый рекорд

Процедура банкротства официально появилась в Украине в 2019 году, однако активно пользоваться ею украинцы начали только с 2021-го, с тех пор открыли 2948 таких дел. В целом прослеживается тенденция к росту количества банкротств – с января по июнь 2025-го их открыли на 33% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года:

2021 – 496;

2022 – 374;

2023 – 575;

2024 – 926;

2025 – 577.

Среди подателей заявлений на банкротство незначительно преобладают мужчины. Впрочем, год от года ситуация сохраняется неоднородная:

2021: мужчины – 287 (57,9%) , женщины – 209 (42,1%);

, женщины – 209 (42,1%); 2022: мужчины – 184 (49,2%), женщины – 190 (50,8%) ;

; 2023: мужчины – 297 (51,7%) , женщины – 278 (48,3%);

, женщины – 278 (48,3%); 2024: мужчины – 469 (50,6%) , женщины – 457 (49,4%);

, женщины – 457 (49,4%); 2025: мужчины – 284 (49,2%), женщины – 293 (50,8%).

Больше всего банкротств прогнозируется там, где сохраняется самый высокий уровень бизнес-активности – в столице. В целом тройка городов-лидеров выглядит так:

Киев – 128 дел;

Киевская область – 83;

Львов – 73.

Суды нарабатывают практику банкротств

"Имеющийся рост количества дел о банкротстве – это часть устойчивой тенденции, которая длится несколько лет. Процедура постепенно становится более прогнозируемой: судебная практика нарабатывается, участники процесса приобретают опыт, а сам механизм работает слаженнее. В то же время и кредиторы – банки и финансовые учреждения – становятся более требовательными к условиям списания или реструктуризации долгов", – говорит адвокат, арбитражный управляющий и специалист по вопросам банкротства Денис Лихопек,

Эксперт предупредил, что процедура банкротства "не является панацеей для легкого и безболезненного списания долгов". Адвокат отметил, что последствия от признания неплатежеспособности будут отзываться человеку минимум несколько лет. Но в этой процедуре остаются пробелы, которые надо урегулировать:

налоговые последствия после реструктуризации и списания долгов;

взаимодействие с исполнительными производствами и другими связанными судебными делами, которые часто остаются за пределами дел о неплатежеспособности.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине прекратили деятельность 51,83 ФЛП, что на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года. Значительную часть среди закрытий составляли так называемые "однодневки" – предприниматели, которые зарегистрировались под госпрограммы или гранты, но не вели активной деятельности. Больше всего ФЛП закрылись в сфере торговли, строительства, ИТ и доставки.

