"Однодневок" стало больше в 55 раз: что происходит с ФОПами в Украине

Во втором квартале в Украине прекратили деятельность 51 830 ФЛП, что на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года. Значительную часть среди закрытий составляли так называемые "однодневки" – предприниматели, которые зарегистрировались под госпрограммы или гранты, но не вели активной деятельности. Больше всего ФЛП закрылись в сфере торговли, строительства, ИТ и доставки.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Особенно заметным стало большое количество предприятий, которые работали очень короткое время.

Более трети из тех, кто закрыл дело в этом году, просуществовали менее двух лет. Еще более интересная тенденция – 5 323 предприятия были так называемыми фопами-однодневками. Это дела, которые были зарегистрированы и закрыты в пределах нескольких недель. В 2021 году таких предприятий было всего 96, что свидетельствует о резком росте фиктивной или временной регистрации бизнеса.

Одной из причин такого всплеска стала сложная ситуация с налоговыми нововведениями в начале года, а также техническая недоступность государственных реестров. В первом квартале 2025 года из-за этих факторов закрылось почти 120 тысяч ФЛП – абсолютный антирекорд. Однако во втором квартале ситуация частично стабилизировалась, 73 799 новых предпринимателей начали деятельность (всего на 3% меньше, чем в 2024 году), а 51 830 – закрыли бизнес (на 27% меньше, чем в тот же период прошлого года).

Другой яркой особенностью 2025 года стало доминирование женщин среди новых предпринимателей. Женщины создали 61% новых ФЛП – более 83,7 тысяч дел, тогда как на мужчин приходится лишь 39% (53,8 тысяч).

Наиболее популярной отраслью для новых ФОПов остается розничная торговля – 39,5 тысяч регистраций, оптовая торговля еще 10,7 тысяч. Также активно открываются дела в ИТ, информационных и личных услугах.

Однако именно эти сектора и чаще всего закрываются: за полгода в сфере розничной торговли исчезли более 48 тысяч ФЛП, в ІТ – 18 тысяч. Среди секторов, которые демонстрируют положительную динамику (открывается больше, чем закрывается), – образование (+2 541 дел), медицина (+1 203), а также правовые и бухгалтерские услуги (+975).

Регионально больше всего новых ФОПов открыли в Киеве – 18,8 тысяч. Днепропетровская область – 13 тысяч, Львовская – 10,4 тысячи. Однако и по количеству закрытий Киев лидирует – здесь прекратили деятельность 20,6 тысяч предпринимателей. За ним следуют Харьковщина (13,6 тыс.) и Днепропетровщина (13,6 тыс.).

Несмотря на сложную ситуацию, есть области, которые показали положительное сальдо, к примеру Ровенская (+291), Львовская (+179), Киевская (+175), Ивано-Франковская (+101) и Волынь (+69). Это свидетельствует о региональных различиях в устойчивости бизнеса к изменениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, которые обязывают некоторых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству ФЛП не стоит волноваться из-за обновленных требований.

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