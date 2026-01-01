Украинцы в 2026 году по-новому заплатят налог на недвижимость: как увеличатся суммы и кому придет самая большая платежка

Украинцы в 2026-м заплатят за свою недвижимость больше. Ставку налога не изменили, однако его размер "привязан" к минималке, поэтому он увеличится с 106,5 до 120 грн за квадратный метр. Платить надо за квартиры, дома, площадь которых больше "нормы". "Норма" – не меньше 60 кв. м квартиры и (или) 120 кв. м дома на человека. Если есть и квартира, и дом – 180 кв. м.

Видео дня

О том, кому и сколько придется заплатить за недвижимость в 2026-м, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько и кому надо платить: самое важное о налоге на недвижимость

Налог за недвижимость платят не все украинцы, а только те, кто владеет относительно большими площадями. Средства платят в местный бюджет, поэтому рады имеют полномочия влиять на его размер. Налоговый кодекс описывает лишь минимальные ставки. "Норма" на квартиру не может быть меньше 60 кв. м, а на дом – 120 кв. м. В то же время ставка налога не может быть больше 1,5% минималки.

Местные власти имеют право уменьшить ставку или увеличить "норму жилья". То есть имеют возможность улучшить условия, но ухудшить их и сделать жестче – нельзя. В большинстве городов, согласно анализу OBOZ.UA, не меняли ни норму по площади, ни ставку налога.

Однако есть и исключения. Например, во Львове ставка налога составляет 1% минималки – это 80 грн за квадратный метр. Важно отметить, что платить надо только за "лишние" квадраты, то есть разницу между нормой потребления и фактической площадью.

"Ставка налога по Львову составляет один процент от размера минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января 2025 года (8 000,00 гривен) и равна 80 грн за 1 квадратный метр избыточной площади (для сравнения – в 2024 году уплата составляла 71 грн за один квадратный метр избыточной площади)", – говорится в сообщении Главного управления ГНС во Львовской области.

Например, если площадь вашей квартиры 100 кв. м, то заплатить надо за "лишние" 40 кв. м. В 2026-м для тех населенных пунктов, где ставка составляет 1,5% минималки, за такую площадь придется заплатить 4800 грн. Во Львове за такую площадь надо будет заплатить всего 3200 грн.

Здесь стоит отметить, что чем более развита громада, тем больше возможностей снижать ставку налога. В некоторых населенных пунктах налог на недвижимость – один из важных источников поступлений в бюджет. Тогда как в городах, где развит бизнес и много налогоплательщиков, есть возможность снижать ставки.

Как менялась максимальная ставка налога на недвижимость:

в 2022-м – 90 грн за кв.м;

в 2023-м – 97,5 грн за кв.м;

в 2024-м – 97,5 грн за кв.м;

в 2025-м – 106,5 грн за кв.м;

в 2026-м – 120 грн за кв.м.

Квитанция, в которой будет указан размер налога, должна прийти вам по месту регистрации до 1 июля 2026-го. Однако даже если квитанция не пришла, вам все равно придется заплатить. Возможно, больший счет придет в следующем году.

Налоговый долг будет оставаться с вами до тех пор, пока вы его не оплатите. В результате могут возникнуть неприятные проблемы. Например, из-за налогового долга могут лишить права находиться на едином налоге. Или сумма, которую надо уплатить, значительно увеличится из-за штрафных санкций.

Как накажут, если не заплатить

Налоговый консультант Александра Томашевская рассказала OBOZ.UA: "То, что человек не получил письмо от налоговой, не означает, что налоговая ничего не начислила. Увидеть начисленный налог можно в кабинете налогоплательщика". Каждый украинец может зайти в свой персональный кабинет cabinet.tax.gov.ua/tax-account, далее, используя свою электронную подпись (можно скачать на сайте своего банка), проверить состояние расчета с бюджетом и сумму начисленных налогов.

Если просрочить уплату на срок до 30 дней, то к сумме налога будет добавлен штраф в виде 10% от начисленного налога. Если оплата просрочена более чем на 30 дней, штраф будет составлять уже 20%.

Необходимо обратить внимание, если у гражданина есть право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Если не платить добровольно, налоговая может обратиться в суд. Например, недавно Винницкий окружной административный суд (дело № 120/10209/24) обязал винничанина заплатить налог с недвижимости на сумму 8,4 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, задолженность сформировалась за несколько лет (с 2021-го).

Еще несколько лет назад в Украине обсуждали возможность ввести реформу налога на недвижимость. По информации OBOZ.UA, соответствующий законопроект разрабатывался, однако так и не был зарегистрирован.

Главная проблема действующей системы – отсутствие привязки к стоимости недвижимости. Например, в Киеве за квартиру в хрущевке, площадь которой превышает норматив, нужно будет платить столько же, сколько за квартиру в элитном столичном ЖК такой же площади. Однако после начала полномасштабной войны идея реформы налога на недвижимость "потерялась".