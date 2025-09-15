Украинцы требуют жестко регулировать деятельность риелторов: петиция набрала нужные 25 тыс. голосов

В Украине предлагают ввести жесткие правила для риелторов. В частности, предлагается обязательная регистрация, сертификация и запрет на взимание комиссии без обращения клиента, чтобы защитить граждан и сделать рынок прозрачным. Петиция в Кабмин уже набрала 25 тыс. голосов и ожидает рассмотрения.

Об этом стало известно из петиции на сайте правительства, которая была подана 25 июля и по состоянию на 15 сентября набрала необходимые голоса. Авторы петиции отмечают, что в Украине до сих пор нет четкого правового регулирования деятельности риелторов. Вследствие этого возникают многочисленные проблемы:

массовые злоупотребления со стороны лиц, не имеющих официального статуса;

уклонение от уплаты налогов;

отсутствие защиты прав потребителей;

существование масштабного теневого рынка, оборот которого оценивается в сотни миллионов гривен в год.

"Граждане вынуждены платить большие комиссии – 50%, 100% от стоимости аренды или 2-5% при покупке жилья – даже если нашли его самостоятельно, без помощи риелтора. Отсутствие законодательных требований позволяет посредникам действовать без регистрации, договоров и ответственности", – подчеркивает одна из авторов петиции, Юлия Визенок.

Отдельно в петиции выделяют вопрос необоснованных комиссий. Украинцы вынуждены платить посредникам большие суммы:

при аренде – от 50% до 100% стоимости месячной аренды;

стоимости месячной аренды; при покупке – от 2% до 5% стоимости жилья.

При этом, даже если человек нашел жилье самостоятельно, риелторы часто требуют оплату комиссии, что является еще одним доказательством необходимости в законодательном регулировании. Инициаторы петиции предлагают Кабинету Министров разработать закон или нормативно-правовые акты, которые установят жесткие правила для риелторов. Среди ключевых предложений:

обязательная регистрация риелторов в форме ФЛП или юридического лица;

в форме ФЛП или юридического лица; минимальные требования к квалификации и сертификации специалистов;

специалистов; обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества с клиентом;

с клиентом; запрет взыскания комиссии без обращения клиента;

административная ответственность за нарушение установленных правил.

Также предлагается создать межведомственную рабочую группу с участием Министерства экономики, Министерства юстиции, Государственной налоговой службы, профильных ассоциаций и общественных инициатив для разработки оптимальной модели регулирования рынка. Петиция свидетельствует о том, что украинцы требуют прозрачности и защиты своих прав на рынке недвижимости.

