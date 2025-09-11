Продавцы и арендодатели переписали цены на квартиры: где в Украине дешевле и дороже всего

Рынок недвижимости Украины по итогам августа продемонстрировал рост спроса во всех сегментах – и первичном, и вторичном и в аренде. Однако цены и предложения значительно различаются в зависимости от региона, хоть в основном фиксируется подорожание.

Лидер по средним ценам – Киев, который опередил даже популярные для покупки и аренды жилья западные области, свидетельствуют результаты исследования крупного портала по недвижимости. Следует учитывать, что приведены именно средние расценки, а это означает, что фактически на рынке доступы варианты как сильно дешевле, так и сильно дороже этих значений.

Цены на квартиры: где дороже, а где дешевле всего

Новостройки (первичный рынок)

Самые высокие цены: Киев – в среднем 1401 тыс. долл. за кв. м, то есть за квартиру 45 кв. м придется заплатить более 63 тыс.

Киев – в среднем 1401 тыс. долл. за кв. м, то есть за квартиру 45 кв. м придется заплатить более 63 тыс. Самые низкие цены: прифронтовые регионы (Сумская и Запорожская области) – 563 долл. и 614 долл. соответственно, то есть в среднем 25,3 тыс. и 27,6 тыс. грн за квартиру на 45 "квадратов".

Наибольший интерес к покупке новостроек наблюдается не только в Киевской, но и во Львовской области.

Готовое жилье (вторичный рынок)

Самые высокие цены: Киев – 95,2 тыс . долл . за однокомнатную квартиру в среднем – это на 12% больше, чем в прошлом году. Самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 141 тыс. долл. Дешевле всего – в Деснянском районе, где средняя цена составляет 54 тыс. долл.

Киев – . . за однокомнатную квартиру в среднем – это на больше, чем в прошлом году. Самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 141 тыс. долл. Дешевле всего – в Деснянском районе, где средняя цена составляет 54 тыс. долл. Самые низкие цены: Запорожская область – в среднем 19,98 тыс. долл. за "однушку". Также относительно дешево квартиры на вторичке предлагают на Николаевщине (22,62 тыс. долл.) и Сумщине (23,56 тыс. долл.).

Наибольший рост интереса к вторичному жилью зафиксирован в Ривненской (+34%) и Тернопольской (+25%) областях.

Аренда

Самые высокие цены: Киев – в среднем 19 тыс. грн за однокомнатную квартиру). Самое доступное съемное жилье в столице – в Деснянском районе (12,7 тыс. грн). Самое дорогое – на Печерске (25,2 тыс. грн).

За месяц стоимость жилья в столице поднялась на 4%, а в течение последнего года – на 5%.

Самые низкие цены: Кировоградская область – 4 693 грн за "однушку". Также в этом списке Харьковщина с показателем 4 740 грн.

Интерес к аренде ощутимо вырос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. А больше всего новых объявлений появилось в Закарпатской области (+47%), тогда как в Кировоградской количество предложений уменьшилось на 58%.

Как сообщал OBOZ.UA, война в корне изменила рынок недвижимости на востоке Украины. Несмотря на опасность постоянных обстрелов и отсутствие гарантий безопасности, на прифронтовых территориях сформировался парадоксальный рынок жилья.

