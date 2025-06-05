Украинцы стали гораздо чаще покупать новые электромобили: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы начали значительно активнее покупать новые автомобили на аккумуляторных источниках питания (BEV). За год количество проданных в стране электромобилей выросло практически вдвое.

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Как сообщает Укравтопром, в мае в Украине было продано 1257 новых электромобилей. Это на 35% больше, чем в предыдущем месяце, а также на 93% больше, чем в мае-2024.

Причем среди реализованных выросло количество как коммерческих, так и легковых авто. В частности:

легковые авто – 1238 единиц (на 91% больше, чем в мае-2024);

(на 91% больше, чем в мае-2024); грузовики – 19 авто (почти вчетверо больше, чем в прошлом году).

Цены на самые популярные модели мая зависят от модели, года выпуска и комплектации. В целом топ-10 новых электромобилей месяца выглядит так:

Volkswagen ID UNYX – 254 ед. (стоимость – от $22,8 тыс. до $30,55 тыс. в зависимости от года и комплектации);

(стоимость – от $22,8 тыс. до $30,55 тыс. в зависимости от года и комплектации); BYD Song Plus EV – 210 ед. (от $22,35 тыс. до $28,8 тыс.);

(от $22,35 тыс. до $28,8 тыс.); Honda eNS1 – 188 ед. (от $15,5 тыс. до $24,2 тыс.);

BYD Sea Lion 07 – 61 ед. (от $28,2 тыс. до $35,85 тыс.);

(от $28,2 тыс. до $35,85 тыс.); Zeekr 7X – 55 ед. (от $34,3 тыс. до $39,5 тыс.);

(от $34,3 тыс. до $39,5 тыс.); Zeekr 001 – 52 ед. (от $38,1 тыс. до $57 тыс.);

(от $38,1 тыс. до $57 тыс.); Audi Q4 e-tron – 52 ед. (от $27,7 тыс. до $36 тыс.);

(от $27,7 тыс. до $36 тыс.); Honda M-NV – 44 ед. (от $20,49 тыс. до $23,5 тыс.);

(от $20,49 тыс. до $23,5 тыс.); Volkswagen iD.4 – 34 ед. (от $23,4 тыс. до $43,3 тыс.);

(от $23,4 тыс. до $43,3 тыс.); BYD Yuan Plus – 28 ед. (от $19,1 тыс. до $23,15 тыс.).

Всего с января по май 2025 года в Украине было приобретено более 4,2 тыс. новых электромобилей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам может стать сложнее получить водительское удостоверение – Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен. После первой неудачи ждать придется 10 дней, после второй – 20, после третьей и последующих – 30 дней.

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