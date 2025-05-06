Украинцам готовят новые правила сдачи экзамена на водительские удостоверения: что может измениться

Украинцам может стать сложнее получить водительское удостоверение - Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен. После первой неудачи ждать придется 10 дней, после второй - 20, после третьей и последующих - 30 дней.

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Об этом говорится в проекте приказа МВД. Следует отметить, что пока речь идет только о проекте приказа. Окончательное решение еще не принято, документ проходит этап общественного обсуждения и согласования.

Этот документ предусматривает более длительный интервал между попытками сдать практический экзамен в случае неудачи. Если раньше кандидаты могли пробовать снова через несколько дней, то по новым правилам ожидание существенно возрастет.

Согласно проекту, после первой неудачной попытки сдать практический экзамен, повторно пройти испытание можно будет не ранее чем через 10 календарных дней. Если не удалось во второй раз - ждать придется 20 дней. А после третьей попытки и каждой последующей - уже 30 дней. Все эти сроки исчисляются со следующего дня после даты предыдущего экзамена.

Такие изменения, по мнению инициаторов, должны улучшить качество подготовки будущих водителей и уменьшить количество необоснованных попыток сдать экзамен "на удачу". В то же время они усложняют и замедляют сам процесс получения прав, особенно для тех, кто не прошел с первого или второго раза.

По официальной статистике МВД, только 16% кандидатов сдают практический экзамен с первой попытки. Поэтому предложенные новации являются ответом на проблему недостаточной подготовки будущих водителей. Изменения также призваны снизить нагрузку на центры МВД, которые часто перегружены из-за большого количества повторных попыток.

В то же время эти правила могут создать дополнительные трудности, ведь длинные интервалы между экзаменами могут увеличить общий срок обучения и привести к дополнительным финансовым затратам на дополнительные занятия с инструктором или перерегистрацию документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у военнообязанных мужчин, которых ограничили в праве управления авто по иску Территориального центра комплектования (ТЦК), смогут изымать водительское удостоверение. Данные о таких лицах будут вносить в Единый госреестр МВД.

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