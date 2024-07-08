Украинцы стали чаще покупать электрокары: появился новый 'король' рынка

Украинцы продолжают увеличивать объемы закупок электромобилей. Вместе с тем новым фаворитом среди подержанных электрокаров стала Tesla Model 3.

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Как сообщает "Укравтопром", в июне украинцы купили почти 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 35% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Подавляющая часть впервые зарегистрированных в Украине электромобилей уже была в употреблении – доля новых машин составила 19% (так же, как в июне-2023). Также основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4079 единиц, из которых 3295 подержанных. Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 автомобилей.

В отличие от предыдущих месяцев самым популярным подержанным электромобилем в июне стала Tesla Model 3. В общей сложности в топ-5 самых популярных моделей BEV-автомобилей в июне вошли:

Tesla Model 3 – 419 регистраций;

Nissan Leaf – 410;

Tesla Model Y – 367;

Volkswagen e-Golf – 208;

Tesla Model S – 196.

Среди новых электрокаров во главу угла вышла Honda M-NV – 140 единиц. За ним следуют Nissan Ariya (91), Volkswagen ID.4, MG 4 (по 71) и BYD Song Plus (62).

Всего за первые шесть месяцев в Украине впервые зарегистрировано более 24,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания. Из них новых – только каждый пятый электрокар.

Тем временем в США почти половина владельцев электрокаров планируют вернуться к бензиновым авто. Оказалось, что для многих автовладельцев зарядка электромобилей не так выгодна, как они надеялись. Во-первых, инфраструктура для подзарядки еще недостаточно развита, что создает определенные трудности, особенно в отдаленных районах или во время путешествий. Во-вторых, ограниченный запас хода электрокаров не позволяет удобно ездить на дальние дистанции, что также ограничивает возможность использования таких авто.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в мае украинский автопарк пополнили 4113 электрокаров. Самой популярной моделью среди б/у авто оказался Nissan Leaf, а среди новых – Volkswagen ID.4.

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