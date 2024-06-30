Владельцы электрокаров массово переходят на бензиновые автомобили: в чем причина

Почти половина владельцев электрокаров в США планируют вернуться к бензиновым авто из-за недостаточно развитой инфраструктуры для зарядки и ограниченного запаса хода. Несмотря на это, многие из них продолжают поддерживать экологические ценности и не желают расставаться с электрокарами.

Видео дня

Об этом пишет издание MMR. Одной из главных причин разочарования владельцев электрокаров есть проблема с зарядкой.

Оказалось, что для многих автовладельцев зарядка электромобилей не так выгодна, как они надеялись. Во-первых, инфраструктура для подзарядки еще недостаточно развита, что создает определенные трудности, особенно в отдаленных районах или во время путешествий. Во-вторых, ограниченный запас хода электрокаров не позволяет удобно ездить на дальние дистанции, что также ограничивает возможность использования таких авто.

Эксперты обращают внимание на недовольство американских автолюбителей указанными факторами. Это заставило многих автопроизводителей начать работу над созданием более дешевых и емких батарей для электрокаров, обеспечивающих повышенный запас хода. Однако когда эти новые батареи появятся в продаже, пока неизвестно.

Автопроизводители активно работают над усовершенствованием технологий, чтобы сделать электрокары более доступными и удобными в использовании. В частности создание новых, более емких и дешевых батарей может значительно улучшить ситуацию на рынке электромобилей. При этом отмечается, что многие владельцы электрокаров, несмотря на трудности, не хотят расставаться со своими автомобилями, оставаясь преданными делу сохранения экологии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с начала 2024 года в 3,5 раза выросло количество заявлений на услугу снятия с регистрации поврежденного или непригодного к использованию автомобиля. Такую услугу можно получить бесплатно, если авто уже превратилось в металлолом или физически уничтожено или сильно повреждено, например из-за вражеских обстрелов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!