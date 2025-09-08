Украинцы стали чаще покупать "авто секонд-хенд" за рубежом: какая цена самой популярной модели

Украинцы стали чаще покупать подержанные легковые авто за рубежом – в августе спрос на такие машины увеличился на 1% и достиг 22,7 тыс. единиц. Самой популярной моделью является Volkswagen Golf, стоимость которого составляет $7,2-35 тыс.

Об этом сообщили в Укравтопроме. Отмечается, что в августе в Украине первая регистрация состоялась более 22,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа (в предыдущем месяце их было 22,4 тыс.).

Какой двигатель выбирают украинцы

Средний возраст "авто секонд-хенда" составляет 8,4 года, наибольшая доля – 48%, то есть почти половина – импортируемых б/у авто приходится на бензиновые. Далее следуют:

электромобили – 26%;

дизельные – 17%;

гибриды – 6%;

ГБО – 3%.

Самые популярные модели

Лидерство среди подержанных машин, в августе перешедших на украинские номера, составляет, сохранил Volkswagen Golf. Согласно данным auto.ria, стоимость такой модели после употребления, но не старше 10 лет и уже в Украине, составляет от $7,2 тыс. до $35 тыс. В целом топ-10 самых популярных моделей августа это:

Volkswagen Golf – 1002 ед;

Tesla Model Y – 827 ед;

Volkswagen Tiguan – 703 ед;

Renault Megane – 687 ед;

Tesla Model 3 – 651 ед;

Skoda Octavia – 650 ед;

Audi Q5 – 640 ед;

Nissan Rogue – 633 ед;

Nissan Leaf – 562 ед;

Volkswagen Passat – 456 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 158,5 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

Также OBOZ.UA сообщал, что в августе 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей – это абсолютный рекорд за последние 11 месяцев. Спрос на новые авто в августе оказался на 16% меньше, чем в этот же месяц в прошлом году. Впрочем, это все еще на 5% больше, чем было в июле. Чаще всего покупали Renault Duster – цена такого авто составляет от 997,9 тыс. до 1,178 млн грн.

