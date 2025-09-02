Украинцы купили рекордное количество новых авто: какая цена самой популярной модели

В августе 2025 года украинцы около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей – это абсолютный рекорд за последние 11 месяцев. Чаще всего покупали Renault Duster – цена такого авто составляет от 997,9 тыс. до 1,178 млн грн.

О данных рынка сообщили в Укравтопроме. Отмечается, что последний раз больше легковушек в Украине покупали в августе прошлого года. когда на рынке царил бешеный спрос вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто.

Спрос на новые авто в августе оказался на 16% меньше, чем в этот же месяц в прошлом году. Впрочем, это все еще на 5% больше, чем было в июле.

Какие авто покупают украинцы

Японская марка Toyota осталась самой популярной в августе. Всего в топ-10 автобрендов вошли:

Toyota – 999 ед;

– 999 ед; BYD – 860 ед;

– 860 ед; Renault – 529 ед;

– 529 ед; Volkswagen – 527 ед;

– 527 ед; Skoda – 407 ед;

– 407 ед; Hyundai – 393 ед;

– 393 ед; BMW – 337 ед;

– 337 ед; Honda – 328 ед;

– 328 ед; Suzuki – 231 ед;

– 231 ед; Audi – 225 ед.

Самая популярная модель

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster – таких купили 486 единиц. То есть это каждое 14-е авто, которое купили в августе. Цена такого авто от официального дилера – 997,9 тыс. грн в базовой комплектации, которая включает:

двигатель мощностью 115 л.с.;

передний привод;

механическую коробку передач (МКП-6);

Всего в 2025 году в Украине зарегистрировали 46 тыс. новых легковушек. Это на 3% меньше чем в прошлом году.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы стали устанавливали ГБО (газобаллонное оборудование) значительно реже, чем раньше – в июле только 1 229 авто, и экономия уменьшилась из-за высоких цен на газ. Тем не менее, при условии частых поездок газ все еще позволяет тратить на 200 грн меньше на каждые 100 км по сравнению с бензином.

Украинцы все чаще покупают подержанные авто в США

В июле украинцы купили около 4,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что сразу на 15% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,5 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 711 штуки. В Украине такую можно купить как за 12 000, так и 59 599 долларов.

В целом большинство "американцев" с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в апреле, являются именно электрокарами – их доля составила 43%. Авто на бензине было зарегистрировано чуть меньше – 41, гибридов – 8%, а авто на дизеле и газу – по 4%.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в январе-мае украинцы-владельцы элитных автомобилей уплатили 95,3 млн грн транспортного налога – это на 2,5 млн грн больше, чем на аналогичный период предыдущего года. Наибольшие суммы поступили от владельцев люксовых авто Киева – всего на 29,5 млн грн.

