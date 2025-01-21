Украинцы снова могут покупать и продавать авто: важный реестр возобновил работу

Сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) возобновили услуги по перерегистрации транспортных средств после месячного перерыва, вызванного хакерской атакой. Теперь украинцы могут воспользоваться как онлайн-регистрацией через приложение Дія, так и обслуживанием в центрах.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Эта новость стала важной для многих автовладельцев, ведь в течение месяца они сталкивались со значительными трудностями в смене автовладельца.

Теперь все регистрационные операции полностью восстановлены, а доступ к ним обеспечивается как в физических центрах обслуживания, так и через удобные цифровые сервисы. Одной из главных особенностей работы сервисных центров МВД является возможность предварительной записи. Это позволяет избежать длинных очередей и сделать процесс получения услуг максимально комфортным.

Записаться можно на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Е-запись". Для этого необходимо пройти авторизацию с помощью электронной подписи, BankID или приложения Дія. После этого клиент выбирает нужную услугу, территориальный сервисный центр, дату и время посещения.

Тем, кто не может воспользоваться интернетом, предлагается альтернатива посредством записи через терминал непосредственно в помещении сервисного центра. В этом случае талоны выдаются на день обращения или на ближайшие два дня, но регистрация возможна не позднее, чем за час до завершения рабочего дня центра. Важно помнить, что талон индивидуален и не может передаваться другим лицам. Во избежание злоупотреблений с предыдущей записью установлено ограничение: один человек может получить не более четырех талонов в месяц.

Еще одним важным шагом в цифровизации услуг стало внедрение возможности перерегистрации транспортных средств через приложение Дія. Эта услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Она значительно упрощает процесс, позволяя продавцам и покупателям совершать сделки дистанционно. Для заключения договора купли-продажи продавец генерирует QR-код в Дії и передает его покупателю.

Покупатель, в свою очередь, выбирает тип номерных знаков, вид свидетельства о регистрации (электронное или пластиковое) и указывает отделение "Укрпочты" для доставки документов. После внесения всех данных они проверяются в государственном реестре, и если никаких ограничений или отягощений нет, система формирует договор, который подписывается обеими сторонами посредством электронной подписи.

После завершения проверки и заключения договора данные поступают в сервисный центр МВД, где администратор обрабатывает заявку, закрепляет номерные знаки и производит свидетельство о регистрации. Готовые документы передаются в "Укрпочту", которая доставляет их по указанному адресу покупателя.

Важно отметить, что онлайн-услуга в действии доступна только для первой продажи авто в текущем году, а подписание договора должно состояться в течение 24 часов после его формирования. При любых ошибках или изменениях договор можно аннулировать до момента подписания.

Остановка работы сервисных центров МВД, которая продолжалась с 20 декабря 2024 года по 20 января 2025 года, была вызвана масштабной хакерской атакой на украинские государственные реестры. Несмотря на это специалисты успешно восстановили все системы и обеспечили их дальнейшую бесперебойную работу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сервисы Действие снова работают в полном объеме, включая автоматические закрытия ФЛП, бронирование работников и другие. Они были временно недоступны из-за масштабной кибератаки и технических работ по восстановлению реестров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!