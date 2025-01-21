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Украинцы снова могут покупать и продавать авто: важный реестр возобновил работу

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
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Сервисные центры МВД возобновили перерегистрацию транспортных средств

Сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) возобновили услуги по перерегистрации транспортных средств после месячного перерыва, вызванного хакерской атакой. Теперь украинцы могут воспользоваться как онлайн-регистрацией через приложение Дія, так и обслуживанием в центрах.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Эта новость стала важной для многих автовладельцев, ведь в течение месяца они сталкивались со значительными трудностями в смене автовладельца.

Теперь все регистрационные операции полностью восстановлены, а доступ к ним обеспечивается как в физических центрах обслуживания, так и через удобные цифровые сервисы. Одной из главных особенностей работы сервисных центров МВД является возможность предварительной записи. Это позволяет избежать длинных очередей и сделать процесс получения услуг максимально комфортным.

Записаться можно на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Е-запись". Для этого необходимо пройти авторизацию с помощью электронной подписи, BankID или приложения Дія. После этого клиент выбирает нужную услугу, территориальный сервисный центр, дату и время посещения.

Тем, кто не может воспользоваться интернетом, предлагается альтернатива посредством записи через терминал непосредственно в помещении сервисного центра. В этом случае талоны выдаются на день обращения или на ближайшие два дня, но регистрация возможна не позднее, чем за час до завершения рабочего дня центра. Важно помнить, что талон индивидуален и не может передаваться другим лицам. Во избежание злоупотреблений с предыдущей записью установлено ограничение: один человек может получить не более четырех талонов в месяц.

Еще одним важным шагом в цифровизации услуг стало внедрение возможности перерегистрации транспортных средств через приложение Дія. Эта услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Она значительно упрощает процесс, позволяя продавцам и покупателям совершать сделки дистанционно. Для заключения договора купли-продажи продавец генерирует QR-код в Дії и передает его покупателю.

Покупатель, в свою очередь, выбирает тип номерных знаков, вид свидетельства о регистрации (электронное или пластиковое) и указывает отделение "Укрпочты" для доставки документов. После внесения всех данных они проверяются в государственном реестре, и если никаких ограничений или отягощений нет, система формирует договор, который подписывается обеими сторонами посредством электронной подписи.

После завершения проверки и заключения договора данные поступают в сервисный центр МВД, где администратор обрабатывает заявку, закрепляет номерные знаки и производит свидетельство о регистрации. Готовые документы передаются в "Укрпочту", которая доставляет их по указанному адресу покупателя.

Важно отметить, что онлайн-услуга в действии доступна только для первой продажи авто в текущем году, а подписание договора должно состояться в течение 24 часов после его формирования. При любых ошибках или изменениях договор можно аннулировать до момента подписания.

Остановка работы сервисных центров МВД, которая продолжалась с 20 декабря 2024 года по 20 января 2025 года, была вызвана масштабной хакерской атакой на украинские государственные реестры. Несмотря на это специалисты успешно восстановили все системы и обеспечили их дальнейшую бесперебойную работу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сервисы Действие снова работают в полном объеме, включая автоматические закрытия ФЛП, бронирование работников и другие. Они были временно недоступны из-за масштабной кибератаки и технических работ по восстановлению реестров.

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