Дія вернула важные услуги для украинцев: какие функции восстановлены после кибератаки

Сервисы Дія снова работают в полном объеме, включая актовые записи, услуги ФЛП, бронирование работников и другие. Ранее они были временно недоступны из-за масштабной кибератаки и технических работ по восстановлению реестров.

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Об этом сообщили на портале Дія. После временной паузы, вызванной техническими работами, Министерство юстиции Украины возобновило работу реестров ЕГР (Единого государственного реестра) и ГРАЦС (Государственный реестр актов гражданского состояния).

Благодаря этому пользователи портала и приложения снова могут использовать важные цифровые сервисы. Отныне в Дії снова работают:

актовые записи : в частности свидетельства о рождении и другие документы гражданского состояния;

: в частности свидетельства о рождении и другие документы гражданского состояния; услуги для ФЛП : регистрация, внесение изменений в данные, прекращение деятельности и т.п.;

: регистрация, внесение изменений в данные, прекращение деятельности и т.п.; бронирование работников : актуальная услуга для работодателей во время военного положения;

: актуальная услуга для работодателей во время военного положения; выписка о месте жительства ребенка: важный документ для решения административных вопросов.

Кроме того, теперь можно подавать заявления в Международный реестр убытков через портал Дія. В декабре прошлого года сервисы испытали влияние из-за масштабной кибератаки на государственные реестры, за которой стояли российские хакеры.

В результате атаки была временно приостановлена работа реестров ЕГР и ДРАЦС. После оперативного реагирования реестры постепенно восстановили свою функциональность, а команда Дії провела технические работы для обеспечения стабильности системы.

Особенно актуальны эти услуги для предпринимателей, работодателей и родителей. В частности, возможность бронирования работников и получение подъемников о месте жительства детей позволяет сэкономить время и минимизировать бюрократические сложности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале госуслуг Дія снова стала доступна услуга шеринга документов через Дія.QR. Сервис был возобновлен после масштабной хакерской атаки РФ на реестры Министерства юстиции.

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