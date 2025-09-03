Украинцы смогут заменить фото на паспорте за 99 грн? Федоров намекнул на новую услугу

В Украине могут ввести в действие новую услугу – замену фото в электронном паспорте стоимостью 99 гривен. Большинство украинцев идею поддержали, однако часть считает, что такая функция должна быть бесплатной или работать по принципу донатов на ВСУ.

Об этом стало известно из сообщения министра цифровой трансформации Михаил Федорова. Отмечается, что это позволит пользователям быстро обновить свое фото без необходимости полностью перевыпускать паспорт или посещать государственные учреждения.

Как реагируют украинцы

Опрос Федорова вызвал значительный резонанс. Тред собрал около 14 000 лайков, более 1 420 комментариев и почти 500 распространений. В комментариях большинство украинцев поддержали инициативу. Некоторые даже шутят, что готовы платить и больше за такую возможность.

Пользователи объясняют, что неудачное или устаревшее фото часто создает трудности. Например, при использовании Дія.Підпису система иногда не может идентифицировать человека. Есть и те, кто признается, что настолько недоволен своим фото, что даже рассматривал вариант "потерять" документы, чтобы сделать новые.

Среди аргументов "за" также звучит международная практика – во многих странах замена фото является обязательной, если внешность человека существенно изменилась. В то же время в комментариях появилось немало критики.

Часть пользователей считает, что такая услуга должна быть бесплатной, ведь речь идет не о развлечении, а об официальных документах. Другие отмечают, что в нынешних условиях, когда многие семьи едва сводят концы с концами, даже 99 гривен могут быть ощутимой суммой.

Прозвучало и другое предложение, сделать замену фото бесплатной, но с возможностью добровольного доната на Вооруженные силы Украины. Официально в Минцифры еще не подтвердили запуск этой функции, однако сам факт обсуждения в соцсетях свидетельствует, что команда Дії рассматривает такой сценарий. В случае принятия решения украинцы смогут обновлять фото в паспорте в несколько кликов, не тратя время на очереди и бюрократию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине презентовали Дія.AI – один из первых в мире государственных виртуальных ассистентов на базе искусственного интеллекта и первый, предоставляющий услуги прямо в чате. Он может быстро найти нужную государственную услугу, проверить сведения из реестров или заказать необходимый документ.

