Украинцы смогут по-новому покупать билеты за границу: что придумали в Кабмине

В Украине готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов. С его помощью украинцы смогут не только получать информацию об автобусных рейсах за границу, но и покупать на них билеты.

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Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Реестр запускают совместно с Укртрансбезопасностью в рамках комплексной реформы международных пассажирских перевозок.

"Продолжается подключение международных перевозчиков и компаний по продаже билетов к Реестру. Ключевая цель – предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможности приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе", – говорится в сообщении.

Также в Кабмине отметили, что уже тестируется возможность приобрести билет на рейс онлайн благодаря интеграции с несколькими компаниями. "Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит сервис пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса", – отметили в министерстве.

Перевозчиков и агрегаторов просят присоединяться к новому проекту. Для этого им до 18:00 часов 25 января нужно заполнить специальную форму.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в рамках реформу международных автобусных перевозок Украина отменила 140 автобусных маршрутов в Польшу. Решения о закрытии маршрутов были приняты после проведения верификации перевозок в польском направлении.

"Верификация всех маршрутов – это возможность расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", – объясняли тогда в Мининфраструктуры.

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