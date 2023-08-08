Украина отменила 140 автобусных маршрутов в Польшу: что происходит

В Украине после проверок закрыли 280 международных автобусных маршрутов. Среди них половина – рейсы в Польшу (140 маршрутов). Вторая половина – перевозки в запрещенном направлении, в РФ.

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Об этом сообщает Мининфраструктуры. Решения о закрытии маршрутов были приняты после проведения верификации перевозок в польском направлении и поиска рейсов в направлении страны-агрессора.

Так, по решению профильной комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов. Из которых:

маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши – 118;

маршруты, ведущие в РФ – 140;

маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики, – 22.

Как сообщил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, это лишь начало масштабных изменений в сфере международных автобусных перевозок. Верификация коснется всех международных маршрутов, будет составлен их актуальный перечень.

"Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса для пересечения границы автобусами. Кроме того, верификация всех маршрутов – это возможность расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", – отметил Деркач.

После верификации маршрутов в Польшу и закрытия рейсов в РФ, проверки проведут и на маршрутах, ведущими в другие страны. Отдельное внимание уделят маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории.

"Они не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине расширяют электронный сервис єЧерга. В рамках проекта "Єврокордон" действие электронной очереди на границе распространят не только на грузовики, но и на легковые авто, а также пассажирские автобусы. Тестирование электронной очереди для автобусов начнется уже в августе 2023 года.

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