Украинцы скупают заграничные б/у автомобили: какие модели самые популярные

Сначала года в Украине прошли первую регистрацию 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Только за июль этот показатель составил 18,8 тыс. машин, что на 9% больше, чем в июне. На вершине топа марок – Volkswagen и Renault.

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Июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев. Об этом свидетельствуют данные "Укравтопром".

В целом в 2023 году украинцы в 3,3 раза чаще регистрируют б/у авто из-за границы, нежели покупают новые в салонах. Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

Наибольшей популярностью на вторичке пользуются бензиновые авто – 44%. Далее идут дизельные – 33%; электромобили – 15%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером июльских регистраций среди автомобильного "секонд-хенда" стал Volkswagen Golf. В целом топ-10 самых популярных моделей месяца выглядит так:

Volkswagen Golf – 1616 ед.;

Renault Megane – 1234 ед.;

Skoda Octavia – 929 ед;

Volkswagen Passat – 741 ед;

Nissan Leaf – 535 ед;

Ford Focus – 400 ед;

Volkswagen Touran – 384 ед;

Nissan Qashqai – 377 ед;

Volkswagen Tiguan – 377 ед;

Audi A4 – 369 ед.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 августа в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как для покупателей новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке.

Также в Украине законодательно изменили правила получения водительского удостоверения. На практике новшества заработают с 29 октября.

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