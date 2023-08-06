Регистрация авто в Украине перешла на новые правила: что должны знать водители

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как для покупателей новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке.

Видео дня

Обновленные нормы прописаны в постановлении Кабинета министров № 437 от 2 мая 2023 года. Документ вступил в силу 6 августа. Так:

покупатель нового автомобиля в автосалоне , может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерной знак, т.е. при приобретении нового авто пропадает необходимость получать "транзитные номера" ;

, может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерной знак, т.е. при приобретении нового авто ; при покупке авто на "вторичке" больше не нужно оформлять от предыдущего владельца нотариальное поручение на регистрацию автомобиля – теперь достаточно указать в договоре купли-продажи лицо, которое будет регистрировать авто.

По сути, новые правила также позволяют купить уже зарегистрированные новые автомобили с номерными знаками и техпаспортом. Для этого при оформлении сделки с автосалоном в договоре нужно делегировать право регистрации сотрудникам автосалона. "Транзитные номера" теперь понадобятся только в том случае, если покупатель решит сам поехать в сервисный центр МВД и поставить там авто на учет своими силами.

Кроме того, отныне акты приема-передачи автомобилей ("зеленые акты") теперь будут в исключительно электронном виде. Ранее водителям выдавался также бумажный экземпляр документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине законодательно изменили правила получения водительского удостоверения. На практике новшества заработают с 29 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!