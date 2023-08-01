В Украине изменили правила получения водительского удостоверения: закон вступил в силу

Украинцы уже осенью 2023 году получат возможность самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Кроме того, введена административная ответственность для автошкол и сервисных центров МВД – за нарушения при подготовке будущих водителей и их допуске к управлению транспортными средствами.

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Такие нормы предусматривает законопроект № 7354, который вступил в силу в конце июля. Как объяснили в Главном сервисном центре МВД, правила касательно штрафов по состоянию на 1 августа уже заработали, а самоподготовка водителей будет разрешена с 29 октября.

Так, с этой даты кандидат в водители сможет выбирать, как учить правила дорожного движения, основы строения транспортного средства и основы оказания медицинской помощи – самостоятельно или в автошколе. В то же время для практического курса обучение в автошколе останется обязательным. Потребуются:

аккредитованный инструктор;

специально переоборудованный учебный автомобиль;

определенное количество часов обучения для каждой из категорий.

И только после прохождения практического обучения в автошколе можно будет сдать внутренний экзамен, а затем и экзамен в сервисном центре МВД. При этом, пока кандидат в водители успешно не сдал теоретический экзамен в сервисном центре МВД, нельзя начинать практическую подготовку.

Какие штрафы ввели для автошкол и центров МВД

Учебные заведения и сервисные центры МВД теперь будут штрафовать за целый ряд нарушений. Для автошкол это:

осуществление подготовки, переподготовки водителей транспортных средств лицом, не имеющим действующего документа специалиста по подготовке водителей транспортных средств;

допуск лиц, не сдавших теоретический экзамен, к практической подготовке водителей;

проведение практической подготовки водителей с использованием транспортных средств, оборудованных с нарушением требований ПДД, или лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Размер штрафов для автошкол составляет от 500 до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 8500 грн до 13 600 грн.

Сервисные центры МВД будут наказывать за:

нарушение порядка проведения государственной аккредитации автошкол и установленного порядка аттестации их специалистов (от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, т.е. от 8500 грн до 17 000 грн);

нарушение порядка приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами или выдачи водительского удостоверения (от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов, т.е. от 17 000 грн до 34 000 грн)

за повторные нарушения одним и тем же лицом повторно в течение года (штраф от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов, т.е. от 34 000 грн до 51 000, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также увеличили время получения копии видеозаписи прохождения экзаменов на водительское удостоверение в сервисных центрах МВД. Теперь оно составляет 30 дней – тогда как раньше было всего три. Обычно такое видео используют для подачи заявления об обжаловании результатов экзаменов.

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