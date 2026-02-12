Украинцы резко нарастили покупки таких авто: сколько стоит самая популярная машина

В январе украинцы купили 11,4 тыс. легковых авто на бензине, что сразу на 40% больше, чем было в прошлом году. Самой популярной же новой моделью стала HYUNDAI Tucson – таких было куплено 183 штуки. В Украине цены на такую стартуют от 1,178 млн грн.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили, что из общего количества "бензиновых" авто:

новых было приобретено 1,7 тыс. штук (+5%);

подержанных – 9,7 тыс. штук (+ 49%).

В целом же, отмечается, кроме HYUNDAI Tucson в топ-5 самых популярных новых машин вошли:

MAZDA CX5 – 139 штук;

SKODA Kodiaq – 75 штук;

SKODA Octavia – 70 штук;

SUZUKI SX4 – 67 штук.

Самым популярным же б/у авто стал VOLKSWAGEN Golf – таких машин купили 649 штук. А кроме того:

VOLKSWAGEN Tiguan - 560 штук;

NISSAN Rogue - 553 штуки;

AUDI Q5 - 542 штуки;

SKODA Octavia - 337 штук.

Сколько стоят самые популярные авто на бензине в Украине

По данным же официального дистрибьютора HYUNDAI, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто на бензине – HYUNDAI Tucson – зависит от типа и комплектации машины. Самая дешевая стоит 1,178 млн грн. Самая дорогая – 1,737 млн грн.

А по данным auto.ria, стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf (в возрасте до 5 лет) – варьируется в пределах около 670 тыс. грн – 2,086 млн грн. Точная же стоимость зависит от состояния, пробега и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы купили 81,3 тыс. новых легковых авто в 2025 году. Это сразу на 17% больше, чем годом ранее, а также является самым высоким результатом с 2022 года.

