Украинцы массово покупают авто дороже 1 млн грн: названа самая популярная модель

Украинцы купили 81,3 тыс. новых легковых авто в 2025 году. Это сразу на 17% больше, чем годом ранее, а также является самым высоким результатом с 2022 года – т.е., начала полномасштабной войны. Самой популярной моделью же стала RENAULT Duster – таких машин было куплено 5 371 штуку. Цена же на них стартует от 997,9 тыс. гривен.

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили, что в топ-10 самых популярных среди украинцев новых авто также вошли:

TOYOTA RAV-4 – 3 614 штуки.

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 3 162 штуки.

BYD Song Plus – 2 995 штук.

HYUNDAI Tucson – 2 427 штук.

TOYOTA Land Cruiser Prado – 2 174 штуки.

SKODA Kodiaq – 1 994 штук.

SKODA Octavia – 1 661 штука.

MAZDA CX5 – 1 653 штуки.

BYD Leopard 3 – 1 623 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – RENAULT Duster – зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 997,9 тыс. грн. Самая высокая – 1,178 млн грн.

Какие машины покупают украинцы чаще всего

В то же время, отмечают аналитики, самой популярной маркой в 2025 году среди украинцев стала китайская BYD. В целом, таких авто было куплено 10 352 штук, что сразу в 5 раз больше, чем было в 2024 году. В топ-10 же марок также вошли:

TOYOTA – 10 181 штука.

VOLKSWAGEN – 7 380 штук.

RENAULT – 6 281 штука.

SKODA – 6 153 штуки.

BMW – 3 757 штук.

HYUNDAI – 3 633 штуки.

ZEEKR – 2 984 штуки.

AUDI – 2 864 штуки.

HONDA – 2 655 штук.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы, находящиеся под временной защитой в странах Европейского Союза, имеют право пользоваться своими действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные документы. Тем не менее в отдельных случаях полицейские могут "выписать" штраф – с требованием обменять документ на местный. Впрочем, такое решение можно обжаловать.

