Украинцы "подсели" на покупку жилья в рассрочку: какие квартиры выбирают чаще всего

Украинцы покупают 70% квартир в новостройках в рассрочку (65%) и в ипотеку (5%). Ситуация заметно изменилась с начала полномасштабной войны, ведь ранее рассрочка использовалась лишь в 35-40% всех сделок. Чаще всего в рассрочку покупают одно- и двухкомнатные квартиры площадью 40-60 кв. м, а также смарт-квартиры до 30 кв. м.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в одной из строительных компаний. Только меньше трети (30%) нового жилья сейчас приобретаются сразу за полную стоимость.

В августе наиболее распространенными оказались программы рассрочки сроком на 3 года с первоначальным взносом от 10% до 30% с фиксацией цены. "Постепенно возвращается тенденция к вложению средств на ранних этапах строительства, когда цена для покупателя в среднем на 35% меньше, чем на стадии ввода дома в эксплуатацию", – объяснила директор по продажам стройкомпании Gazda Марианна Бигунец.

Она привела пример программы беспроцентной рассрочки при первом взносе 30% и сроком до 3 лет. Так, за двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м средней стоимостью от 2 млн до 3 млн грн покупатель заплатит:

первый взнос – от 700 тыс. до 1 млн грн ;

; ежемесячные платежи – от 36 тыс. грн до 55 тыс. грн.

При этом самыми дорогими городами по уровню цен на первичном рынке стали Киев, Львов, Ужгород и Одесса. В этих городах средняя стоимость "квадрата" жилья в зависимости от стадии строительства, класса объекта и площади квартиры варьируется от 42 тыс. грн до 47 тыс. грн.

К слову, в рамках госпрограммы льготной ипотеки єОселя украинцы в 2024 году тоже предпочитают покупать жилье на первичном рынке. Чаще всего выбирают небольшие квартиры площадью 45-70 кв. м с одной или двумя комнатами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабмин внес изменения в программу єОселя. Теперь для граждан до 25 лет включительно уменьшен размер первого взноса по ипотеке.

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