В Украине изменили правила доступных кредитов на квартиры: каким должен быть первый взнос

Украинское правительство приняло изменения в программу єОселя. Согласно им, для граждан до 25 лет включительно уменьшен размер первого взноса по ипотеке – до 10% (с 20%).

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Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается: таким образом программу хотят популяризировать среди молодежи.

"Ожидаем, что доля молодежи среди пользователей будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в общей сложности уже более 12 тыс. украинских семей воспользовались программой. В их числе:

военнослужащие;

правоохранители;

педагоги;

медики;

ученые.

Условия ипотеки єОселя

Льготная ставка на весь срок кредита – 3%.

Максимальный срок кредита – 20 лет.

Минимальный начальный взнос – 20%.

Кто может получить кредит по єОселі

Принять участие в программе могут платежеспособные граждане Украины, которые старше 18 лет на дату оформления кредита, но не старше 70 лет на дату погашения. При этом они не должны иметь собственного жилья или при его наличии:

его площадь составляет менее 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи дополнительно (супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами);

расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории.

Кроме того, претенденты не должны фигурировать в санкционных списках и участвовать в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Как оформить єОселю

Зайдите в "Дію" и подайте заявку.

В течение суток в "Дії" вы получите предложения от банка; в разделе "Предложения" выберите один из банков.

В выбранный банк подайте свои документы. И хотя требований к доходу нет, банк должен убедиться в вашей платежеспособности. Ваш официальный доход должен позволить вам платить ежемесячный взнос.

Получив предварительное согласие от банка, выбирайте жилье; убедитесь, что продавец согласен на "єОселю" (с застройщиками проблем, скорее всего, не будет, а вот физлица не всегда согласны получать плату за квартиру на банковский счет в гривне, а банк только так предоставляет средства).

Возвращайтесь в банк уже после того, как выбрали жилье. Заключайте договор с банком и договор купли-продажи.

Кредитные средства будут переведены на счет продавца квартиры. Вы станете собственником жилья, а банк – ипотекодержателем.

Какие банки выдают кредиты по программе єОселя

Ощадбанк.

ПриватБанк.

Глобус Банк.

Укргазбанк.

Sky Bank.

Как сообщал OBOZ.UA, на рынке первичной недвижимости Киева существенно подорожали квартиры. Так, за последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них увеличилась на 7375 грн – или же сразу на 17,17%. Теперь она составляет средние 50 325 грн/кв. м.

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