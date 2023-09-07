Украинцы пересаживаются на электрокары: названы причины и самые популярные модели

Украинцы все активнее покупают электромобили. Популярности такого вида транспорта способствуют льготы на его растаможку, а также мода.

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Так, по данным ассоциации "Укравтопром", с начала 2023 года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как объяснил УНИАН автоэксперт Олег Новасов, спрос на электрокары в Украине растет из-за ряда факторов:

мода;

широкий выбор таких авто на аукционах в США;

минимальная стоимость растаможки.

"Такие машины могут позволить себе преимущественно те, кто живет в частном доме, и у него есть розетка. Очевидно, что в квартире зарядить авто никак не получится. Или те, у кого есть розетка на предприятии", – считает автоэксперт.

По его мнению, для большинства потребителей электромобили пока недостаточно удобны из-за недостаточно развитой инфраструктуры для зарядки авто. Новасов считает, что показателем развития инфраструктуры будет массовая пересадка такси на электротягу.

Однако в целом доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Украине уменьшается. Их судьбу на себя забирают либо гибридные, либо электрические модели.

"Украинский рынок является частью европейского рынка. И потому общий тренд, который сейчас существует в Европе, безусловно, отражается в Украине", – добавил менеджер по коммуникациям одного из автодилеров Владимир Иванов.

Какие электрокары покупают украинцы

Основную массу зарегистрированных электромобилей в Украине в августе-2023 составили легковушки – 3764 единицы. При этом украинцы предпочитают подержанные электрокары: только 684 авто из этого количества были новыми.

Топ-5 марок б/у электромобилей выглядит так:

Nissan Leaf – 505 авто;

Volkswagen e-Golf – 422;

Tesla Model 3 – 361;

Tesla Model Y – 218;

Renault Zoe – 183.

А в топ-5 марок новых электромобилей в августе вошли:

Volkswagen ID.4 – 275 авто;

Volkswagen ID.6 – 58;

Audi Q8 e-tron – 40;

Toyota BZ4X – 39;

Honda E – 34.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как для покупателей новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке.

Также в Украине законодательно изменили правила получения водительского удостоверения. На практике новшества заработают с 29 октября.

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