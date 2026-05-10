Украинцы отказываются от покупки квартир: что выбирают вместо них и почему

Украинцы все чаще отдают предпочтение покупке домов, а не квартир. Причина – автономность и безопасность. Как результат – изменение приоритетов застройщиков, которые начинают ориентироваться на возведение более личного жилья.

В частности, рассказали на одном из профильных порталов для поиска недвижимости, уже сейчас частных домов в стране начали строить больше, чем ранее. Так:

В 2025 года в Украине сдали в эксплуатацию 37,1 тыс. 1-квартирных индивидуальных домов.

Это – 31,5% от общего количества завершенных объектов.

В 2024-м на частный сектор пришлось 35,7 тыс. домов.

Это составляло 30% от общего количества сданного жилья.

"Сейчас в Киеве и пригородах с развитой инфраструктурой для продажи есть 15 тыс. домов. Поэтому от изолированных домов в деревне и "поместий олигархов за забором" рынок эволюционирует в состояние, когда частный дом может быть рациональной альтернативой квартире в городе", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: об изменении жилищных приоритетов свидетельствует и тот факт, что нынешнее увеличение объемов одноквартирных домов – не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент 1-квартирной застройки. Т.е., "профессиональные игроки, ранее строившие исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов".

Дома украинцев собираются сносить

В то же время, рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"), ныне в Украине очень острая проблема устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году.

Она отметила: это жилье уже не просто устаревшее – многие дома еще и находятся в аварийном состоянии. Одним же из вариантов выхода из ситуации, по словам Шуляк, является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

"Все "хрущевки", все эти устаревшие кварталы, подчеркиваю, могут быть снесены. Но здесь акцент на "могут", ведь эти же кварталы могут и попасть под реновацию", – сообщила нардеп.

