Дома украинцев собираются сносить: "слуга народа" рассказала, к чему готовятся во власти

В Украине очень острая проблема устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила: это жилье уже не просто устаревшее – многие дома еще и находятся в аварийном состоянии.

"Все "хрущевки", все эти устаревшие кварталы, подчеркиваю, могут быть снесены. Но здесь акцент на "могут", ведь эти же кварталы могут и попасть под реновацию", – сообщила нардеп.

В то же время, подчеркнула она, принудительного отселения жильцов не будет. По ее словам, "сейчас обсуждается вопрос, какое количество людей должно будет принять решение о сносе или реновации дома".

"Однако, это не будет 100%-ная планка. Ведь мы понимаем, что всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят", – объяснила Шуляк.

Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".

Если о деньгах – то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.

Впрочем, отметила Шуляк, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако он пока прошел лишь 1-е чтение и сейчас его "достаточно активно готовят на 2-е".

