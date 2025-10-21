Украинцы освобождают рабочие места для иностранцев: что происходит на рынке труда

В Украине ощущается острый дефицит рабочей силы, особенно среди мужчин, что усиливается из-за войны, эмиграции и демографического спада. Каждый украинец, который выезжает, погибает или отказывается от определенной профессии, фактически освобождает рабочее место, которое могут занять иностранные работники, для которых жизнь в Украине стала бы значительным улучшением условий.

Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук в комментарии СМИ. По его словам, сейчас украинский бизнес все чаще сталкивается с нехваткой персонала даже в базовых сферах – производстве, логистике, сфере обслуживания.

"В Украине нам не хватает рабочих рук, особенно мужских. Есть предложение открывать наш украинский рынок для иммигрантов из Центральной Азии", – подчеркнул Ващук.

Он напомнил, что трудовые мигранты из этого региона уже присутствовали на украинском рынке до 2022 года, особенно в сфере доставки и сервиса. "Кто доставлял в Киеве еду – многие из них были именно выходцами из Центральной Азии. Это уже было. Каждая страна, которая традиционно экспортировала людей, удивляется, когда в ней появляются те, кто хочет в ней жить", – отметил омбудсмен.

По его мнению, Украина может стать привлекательной для мигрантов из государств, где уровень жизни ниже. "Есть большая часть мира, для которых жизнь в Украине стала бы невероятным апгрейдом", – объяснил Ващук. Он добавил, что аналогичные процессы уже пережили европейские государства – в частности, Польша, которая сначала экспортировала рабочую силу, а сейчас принимает сотни тысяч трудовых мигрантов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что из-за войны, эмиграции и естественного старения населения Украина теряет трудоспособных граждан и каждый выезд или гибель украинца создает "вакантное место" для иностранца. "С каждым украинцем, который выезжает или погибает, с каждым, кто решает, что эта работа не для него, освобождается рабочее место для человека из-за рубежа", – резюмировал он.

