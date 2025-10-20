Украинским работодателям введут новые правила: кто и за что будет получать компенсации

С 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.

Видео дня

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). С 1 января 2026 года вступит в силу закон №4219-IX "О гарантиях лиц с инвалидностью в сфере трудоустройства", который вводит новые механизмы поддержки работодателей.

Гетманцев отметил, что независимость каждого человека начинается с возможности зарабатывать и реализовывать себя как работника или предпринимателя. Поэтому главная задача государства – создать равные условия для труда всех украинцев, включая тех, кто имеет инвалидность.

"Эти люди огромный и неоценимый резерв для рынка труда. Ведь сегодня только 16% лиц с инвалидностью работают, тогда как в странах Европы – более 60%. Нам критически нужно двигаться вперед", – отметил Гетманцев.

Закон вводит новую концепцию – "разумное приспособление". Речь идет не просто о технических средствах вроде пандусов или специальных кресел, а об индивидуальном подходе к каждому работнику. Это означает, что работодатель вместе с работником определяет, какие именно условия нужны для комфортной и эффективной работы. К таким приспособлениям относятся:

гибкий или сокращенный график работы без снижения заработной платы;

упрощение рабочих обязанностей;

дополнительные оплачиваемые перерывы для отдыха или упражнений;

возможность работать с наставником или ассистентом;

адаптация рабочего пространства — освещение, мебель, техника, программное обеспечение и т.д.

Одной из ключевых новаций является финансовая поддержка работодателей. С 2026 года компании, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью или адаптируют их под нужды работников, будут получать компенсации от государства. В частности, предусмотрено возмещение:

части заработной платы , если работнику сокращено рабочее время или обязанности;

, если работнику сокращено рабочее время или обязанности; оплаты труда персонального ассистента , который помогает человеку с инвалидностью выполнять рабочие задачи;

, который помогает человеку с инвалидностью выполнять рабочие задачи; расходов на привлечение дополнительных работников для помощи или адаптации сотрудника с инвалидностью в коллективе.

В отличие от действующей системы, где компенсация предусматривалась только один раз – например, на покупку специального оборудования или мебели, новый подход охватывает постоянную поддержку всех организационных изменений, которые способствуют трудоустройству и сохранению рабочего места. Чтобы закон заработал, правительство должно утвердить ряд подзаконных актов – определить порядок, объемы и механизмы компенсации.

Гетманцев отмечает, что этот вопрос нужно решить уже сейчас, чтобы новые правила не остались на бумаге. "Я планирую обращаться к правительству и Минсоцполитики с запросами о состоянии подготовки этих актов. Иначе есть риск, что полезные новации, которые должны помогать уже с 1 января, зависнут на бумаге и будут фактически сведены на нет", – предостерег он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, строительный рынок – одна из отраслей с наибольшим дефицитом кадров в Украине, нехватка рабочих рук достигает 30%. В результате диспропорции, образовавшейся в этой индустрии, на одного кандидата приходится 2,4 вакансии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!