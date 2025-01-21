УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцы не хотят покупать книги на "зимнюю тысячу": сколько денег потратили

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
573
Украинцы не хотят покупать книги на 'зимнюю тысячу'

Украинцы неохотно тратят деньги "зимней тысячи" (т.н. тысячи Зеленского) на книги. На начало 2025 года на это было потрачено 94 млн млн грн, что составляет всего 2,5% общих трат по программе. При этом средний чек тех, кто купил книги на деньги с "єПідтримки", за все действия программы составляет около 700 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале "Читомо". Отмечается: с учетом денег "Нацкешбека", на книги украинцы потратили 108,62 млн грн.

Впрочем, отмечается, издательства пока не могут сделать четкий вывод о влиянии госпрограммы на книжный рынок. Ведь "отделить толчок к покупке книг, вызванный зимней тысячей, от обычного зимнего ажиотажа почти невозможно".

В то же время, подчеркивается, книжные магазины фиксируют постепенный рост продаж. В частности, в одной из крупных сетей рассказали, что вовлеченность читающей аудитории "увеличилась в полтора-два раза".

Однако несмотря на это, констатируется, ожидать дальнейшего роста, скорее всего, не стоит. Ведь хотя программа и будет продолжать стимулировать спрос на книги, "эффект будет менее заметным по сравнению с первым месяцем".

Правила получения "зимней тысячи" обновили

Ранее же в Украине изменили механизм выплаты "зимней тысячи" (т.н. тысячи Зеленского) для отдельных категорий населения. В частности, людей старше 60 лет. Они получат деньги через "Укрпочту".

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения затронут также:

  • людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальной помощи через банковские учреждения;
  • недееспособных лиц по заявке опекуна.

В то же время, подчеркнул Шмыгаль, на реализацию программы "Зимова єПідтримка" правительство направило дополнительные 5 млрд грн. Деньги, по его словам, взяли из резервного фонда госбюджета.

"Таким образом, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены. Люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги", – заверил премьер-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине расширили программу выплат в рамках программы "Теплая зима" – на детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На каждого такого ребенка будет выделено 6 500 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!