Украинцы не хотят покупать книги на "зимнюю тысячу": сколько денег потратили

Украинцы неохотно тратят деньги "зимней тысячи" (т.н. тысячи Зеленского) на книги. На начало 2025 года на это было потрачено 94 млн млн грн, что составляет всего 2,5% общих трат по программе. При этом средний чек тех, кто купил книги на деньги с "єПідтримки", за все действия программы составляет около 700 грн.

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Об этом говорится в материале "Читомо". Отмечается: с учетом денег "Нацкешбека", на книги украинцы потратили 108,62 млн грн.

Впрочем, отмечается, издательства пока не могут сделать четкий вывод о влиянии госпрограммы на книжный рынок. Ведь "отделить толчок к покупке книг, вызванный зимней тысячей, от обычного зимнего ажиотажа почти невозможно".

В то же время, подчеркивается, книжные магазины фиксируют постепенный рост продаж. В частности, в одной из крупных сетей рассказали, что вовлеченность читающей аудитории "увеличилась в полтора-два раза".

Однако несмотря на это, констатируется, ожидать дальнейшего роста, скорее всего, не стоит. Ведь хотя программа и будет продолжать стимулировать спрос на книги, "эффект будет менее заметным по сравнению с первым месяцем".

Правила получения "зимней тысячи" обновили

Ранее же в Украине изменили механизм выплаты "зимней тысячи" (т.н. тысячи Зеленского) для отдельных категорий населения. В частности, людей старше 60 лет. Они получат деньги через "Укрпочту".

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения затронут также:

людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальной помощи через банковские учреждения;

недееспособных лиц по заявке опекуна.

В то же время, подчеркнул Шмыгаль, на реализацию программы "Зимова єПідтримка" правительство направило дополнительные 5 млрд грн. Деньги, по его словам, взяли из резервного фонда госбюджета.

"Таким образом, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены. Люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги", – заверил премьер-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине расширили программу выплат в рамках программы "Теплая зима" – на детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На каждого такого ребенка будет выделено 6 500 грн.

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