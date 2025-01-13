Правила получения "зимней тысячи" обновили: кого из украинцев затронет

В Украине изменили механизм выплаты "зимней тысячи" (т.н. "тысячи Зеленского") для отдельных категорий населения. В частности, людей старше 60-ти лет. Они получат деньги через "Укрпочту".

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что изменения затронут также:

людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальной помощи через банковские учреждения;

недееспособных лиц по заявке опекуна.

"Усовершенствовали механизм выплаты средств. ... Эти граждане получат свою тысячу гривен через "Укрпочту", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнул Шмыгаль, на реализацию программы "Зимняя еПоддержка" правительство направило дополнительные 5 млрд грн. Деньги, по его словам, взяли из резервного фонда госбюджета.

"Таким образом, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены. Люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги", – заверил премьер-министр.

В свою очередь, в Минсоцполитики ранее сообщили: по состоянию на конец 2024 года выплату в 1 000 грн через "Укрпочту" получили 1 млн украинцев. При этом, отмечалось, еще миллион граждан могут получить пособие до конца февраля 2025 года.

"Благодаря "Укрпочте" люди могут получить помощь в тех регионах, где нет банков, доступ к интернету или мобильной связи. В декабре из-за почтового оператора "Зимову єПідтримку" получили уже миллион украинцев. Еще миллион граждан смогут воспользоваться этой возможностью до конца февраля 2025 года", – рассказали в министерстве.

При этом там подчеркнули: чтобы получить помощь от государства через "Укрпочту", заявлений подавать не нужно. Ведь списки таких получателей формирует само министерство.

"О начислении 1 000 грн граждан сообщают работники "Укрпочты" при плановой выплате пенсии или социальной помощи", – объяснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы смогут получить 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка" через банки-партнеры. Как объяснили в Кабмине, такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не используют Дію, а также на опекунов несовершеннолетних детей.

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