Украинцы назвали главное, что должно быть в жилье зимой: ремонт и площадь отошли на второй план

Накануне зимы украинцы все чаще оценивают жилье не по площади или качеству ремонта, а по тому, будут ли в нем тепло, свет, вода и связь во время возможных отключений электроэнергии. Самой важной характеристикой жилья 59% опрошенных назвали автономное отопление, еще 47% – резервное электроснабжение, а 46% – стабильную связь и интернет.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики "OLX Недвижимость". Данные получены по результатам опроса, проведенного в сентябре 2026 года среди 1243 респондентов.

Что украинцы теперь ищут в жилье

Автономное отопление, которое не зависит от центральной системы, оказалось главным требованием к жилью накануне зимы. На него обращают внимание 59% опрошенных.

Почти половина респондентов также хочет иметь возможность оставаться со светом и связью во время отключений. 47% назвали важным резервное электроснабжение – генератор, зарядную станцию или аккумулятор. Еще 46% считают важными стабильные мобильную связь и интернет.

Низкая стоимость содержания жилья важна для 34% опрошенных, хорошая теплоизоляция – для 31%. А резервное водоснабжение, например скважина или накопительный бак, – для 30%. По 26% респондентов назвали важными возможность альтернативного отопления – дровами, углем и тому подобным – и наличие укрытия в доме или рядом.

Спрос на автономное жилье при этом имеет четкое финансовое ограничение. Лишь 34% опрошенных готовы платить больше за жилье, лучше подготовленное к перебоям с электричеством, отоплением или водой.

При этом 46% не готовы переплачивать, а еще 20% пока не определились. Среди тех, кто готов платить больше, чаще всего речь идет о доплате на уровне 10-20% от нынешних расходов на аренду или содержание жилья.

"Это говорит об определенном разрыве между тем, какое жилье хотят украинцы, и тем, сколько они готовы за него платить. Автономность все чаще воспринимается как важное преимущество, однако цена жилья остается одним из ключевых ограничений", – отметила руководитель по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Чем готовы поступиться ради автономности

Требования к жилью меняются не только на словах. Часть украинцев отказывается от привычных преимуществ, если взамен получает более подготовленное к зиме жилье.

Чаще всего люди готовы поступиться площадью жилья – так ответил 51% опрошенных. Еще 40% могут отказаться от близости к центру города, 39% – от лучшего ремонта, а 37% – от дополнительной комнаты.

Для 32% приемлемым компромиссом может стать менее удобный район. Еще 27% готовы согласиться на меньшее количество инфраструктуры поблизости, а 25% – даже переехать из привычного района.

Лишь 5% заявили, что не готовы отказываться от других характеристик жилья ради его лучшей подготовки к перебоям.

Более половины не считают свое жилье готовым к блэкауту

При этом между тем, каким украинцы хотят видеть жилье зимой, и их нынешними условиями остается заметный разрыв. 50,5% опрошенных оценивают свое жилье как скорее или совсем не готовое к возможным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением.

Из них 28% назвали его "скорее не готовым", а 22% – "совсем не готовым". В то же время 37,3% считают свое жилье скорее или полностью готовым к таким ситуациям. Еще 12% не смогли определиться с оценкой.

Чаще всего подготовка касается именно электроэнергии. 47% опрошенных уже имеют или планируют приобрести резервный источник питания – генератор, зарядную станцию или другое решение.

Еще 40% готовят запас еды, а 36% – запас воды. Каждый четвертый уже утеплил или планирует утеплить окна, двери или стены. Альтернативный источник отопления уже имеют или планируют приобрести 20% опрошенных. Еще 16% формируют запас дров, топлива или других ресурсов для отопления. При этом 19% респондентов вообще ничего дополнительно к зиме не готовили и не планируют.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине активно готовятся к возможным длительным блэкаутам, чтобы даже при отсутствии электроэнергии люди могли оставаться на связи. В частности, 92% базовых станций ужемогут работать до 8 часов от аккумуляторов, а 67% – более трех суток благодаря генераторам.

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