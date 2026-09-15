Как долго украинцы будут оставаться на связи во время отключений электроэнергии: в Минцифре рассказали о готовности сетей

В Украине активно готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии, чтобы даже в случае отсутствия электричества люди могли оставаться на связи. В частности, 92% базовых станций уже могут работать до 8 часов от аккумуляторов, а 67% – более трех суток благодаря генераторам. В частности, более 2300 коммунальщиков прошли обучение, а в большинстве областей уже протестировали взаимодействие общин, ОГА и операторов на случай длительных отключений электроэнергии.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Во время масштабного отключения электроэнергии мобильная сеть становится частью критической инфраструктуры. Даже если дома нет света, люди должны иметь возможность позвонить родственникам, сообщить о своем местонахождении или обратиться за помощью.

Сколько базовых станций будут работать без электроэнергии

Основой подготовки стали резервные источники питания. Часть базовых станций может в течение определенного времени продолжать работу от аккумуляторов после отключения электроэнергии.

Согласно представленным данным, 92% базовых станций рассчитаны на работу до восьми часов от аккумуляторов. Этого времени должно хватить для оперативного реагирования служб, если отключение будет краткосрочным.

Однако во время масштабного блэкаута аккумуляторов недостаточно. Если электроэнергия отсутствует в течение суток или дольше, резервные батареи постепенно теряют заряд. Именно поэтому следующим уровнем защиты сети стали генераторы.

В настоящее время отмечается, что 67% базовых станций могут работать более трёх суток благодаря питанию от генераторов. Отмечается, что это существенно меняет возможности операторов в случае длительного отключения электроэнергии, поскольку позволяет поддерживать работу оборудования не только в течение нескольких часов.

В то же время важно понимать, что речь идет именно о возможностях резервного питания. Однако это не означает, что абсолютно вся мобильная сеть одновременно будет работать бесперебойно в течение трёх суток в любом населённом пункте. Фактическая стабильность связи будет зависеть от масштаба аварии, доступности генераторов, возможности доставки топлива, состояния инфраструктуры и ситуации с безопасностью.

Коммунальщики получили новую роль

Одним из важных изменений стало привлечение коммунальных предприятий к обеспечению электроснабжения базовых станций. В конце 2025 года правительство разрешило коммунальным службам официально обеспечивать электроснабжение базовых станций. Отмечается, что это создало возможность для более четкого взаимодействия между операторами мобильной связи и местными службами.

Механизм предусматривает, что операторы обеспечивают необходимым оборудованием, в частности генераторами, а подготовленные работники на местах могут оперативно подключать резервное питание к соответствующим объектам. Более 2300 сотрудников коммунальных предприятий прошли соответствующий курс на платформе "Дия.Образование". Обучение касается эксплуатации генераторов для обеспечения базовых станций резервным питанием.

Регионы проверяют готовность

Еще одно важное направление — практические тренировки. В случае масштабного блэкаута важно не просто иметь написанный план, а понимать, будет ли он реально работать в условиях ограниченного времени.

Именно поэтому в большинстве областей провели тестирование взаимодействия между ОГА, общинами и мобильными операторами. В ходе таких проверок отрабатывали всю цепочку действий — от получения информации об отключении электроэнергии до выезда бригады и подключения резервного источника питания.

Специалисты проверяли, насколько быстро можно добраться до необходимого объекта, есть ли доступ к базовой станции, как организована связь между различными службами и готово ли необходимое оборудование. Такие тренировки позволяют выявить проблемы еще до наступления реальной кризисной ситуации.

Какие регионы считаются наиболее подготовленными

По количеству полученных генераторов среди областей выделяют Волынскую, Кировоградскую, Запорожскую, Киевскую и Сумскую области. Среди городов в этом списке называют Сумы, Запорожье и Одессу.

Однако количество полученного оборудования само по себе не является гарантией бесперебойной связи. Для эффективной работы системы необходимо одновременно обеспечить персонал, топливо, доступ к базовым станциям и координацию между службами. Именно поэтому подготовка к возможным зимним блэкаутам предполагает не разовую закупку генераторов, а постоянную отработку алгоритмов.

В случае отключения электроэнергии базовая станция сначала переходит на резервное питание от аккумуляторов. Если электроснабжение не восстанавливается, для части объектов предусмотрено использование генераторов.

На этом этапе к работе привлекаются операторы, коммунальные предприятия и местные органы власти. Подготовленные бригады должны получить информацию об объектах, нуждающихся в резервном электроснабжении, и выехать для подключения генераторного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине к отопительному сезону уже подготовлено более 114 тысяч жилых домов, но почти каждый пятый — еще не готов к зиме, общий показатель составляет 79,2%. Параллельно подготовлено 14 194 котельных, более 13,3 тысячи км теплосетей, 20,6 тысячи объектов социальной сферы и тысячи объектов водоснабжения.

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