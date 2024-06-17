Кому найти работу легче всего: украинцам рассказали о самых "горячих" вакансиях

В мае в Украине увеличилось количество вакансий в сфере охраны и безопасности – благодаря вакансиям в Силах обороны. Также значительный прирост произошел в категории "Управление персоналом, HR".

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Кроме того, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале, стало больше работы и в категориях "сфера обслуживания", "гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "строительство, архитектура". Что характерно для летнего сезона.

"Видим, что работодатели ищут специалистов по найму накануне лета, традиционно считающегося низким сезоном на рынке труда. Вероятно, дефицит кадров заставляет компании не останавливать процессы рекрутинга даже летом", – отметили аналитики.

Еще одна сезонная тенденция, отмечается, – увеличение количества вакансий для студентов. Таких предложений стало на 6% больше, по сравнению с апрелем.

"Аналитика также показывает, что дефицит кадров побуждает работодателей быть более гибкими и шире смотреть на рынок труда. Так что они все чаще предлагают вакансии ветеранам (+14%), людям с инвалидностью (+11%), пенсионерам (+19%)", – резюмировали специалисты.

Украинцам без высшего образования готовы платить больше 40 тысяч

В то же время, хорошие деньги в Украине можно зарабатывать, не имея высшего образования – в частности,будучи специалистом в одной из рабочих сфер. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 40 тыс. грн и более.

В частности, в среднем 42,5 тыс. грн предлагают тонировщикам. При этом отдельные компании предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию тонировщика, платить по которой обещают до 80 тысяч. "Если Вы умеете тонировать, клеить защитную бронепленку и винил – это большой плюс", – говорится в объявлении.

В то же время по Украине тонировщикам готовы платить в среднем 36 тыс. грн. Т.е., меньше на 6,5 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине существенно ниже – 32,5 тыс. грн.

Также в среднем 40 тыс. грн предлагают поклейщикам. Что тоже намного выше, чем в целом по стране – в других регионах поклейщики могут рассчитывать на зарплату в среднем 22,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины: на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 40 тыс. грн.

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