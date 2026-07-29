Украинцы массово скупают подержанные вещи: на каких товарах экономят чаще всего

В различных регионах Украины резко вырос спрос на подержанную мебель и товары для дома, причем карта поисковых запросов почти полностью совпадает с регионами, где в настоящее время проживает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Чаще всего украинцы ищут диваны, кухонную мебель, шкафы, комоды и кровати, а каждый пятый поисковый запрос в категории товаров для дома касается именно подержанных вещей.

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Об этом говорится в аналитике онлайн-платформы по поиску подержанных вещей. По их словам, люди, вынужденные покинуть свои дома, переезжают в другие регионы и фактически начинают жизнь заново. Наряду с поиском работы и жилья возникает еще одна необходимость – быстро обустроить быт.

Именно поэтому наибольшее количество запросов на товары для дома фиксируется в регионах, принявших наибольшее количество переселенцев. По данным Министерства социальной политики по состоянию на февраль 2026 года, наибольшее количество ВПЛ зарегистрировано:

Харьковская область — 511 тыс. человек;

Днепропетровская область — 467,8 тыс.;

Киевская область – 237,1 тыс.;

Львовская область – 202,1 тыс.

Почти так же выглядит и статистика OLX по поиску товаров для дома. Больше всего запросов зафиксировано:

Киевская область – 16 563;

Днепропетровская – 9 700;

Львовская – 9 429;

Харьковская – 7 019.

В то же время в прифронтовых регионах активность значительно ниже. Например, в Донецкой области зафиксировали всего 331 поисковый запрос, а в Херсонской – всего 146.

Какую мебель украинцы ищут чаще всего

Статистика показывает, что украинцы в первую очередь покупают предметы первой необходимости для обустройства жилья. Самыми популярными категориями стали:

диваны – 4 535 поисковых запросов;

кухонная мебель – 3 140;

шкафы – 1 662;

кухни на заказ – 1 587;

комоды – 1 382;

кровати – 1 350;

столы – 1 067.

Еще несколько лет назад покупка подержанной мебели часто воспринималась как вынужденная мера из-за нехватки средств. Сегодня ситуация заметно изменилась: по данным платформы, от 15% до 19% всех поисковых запросов в категории "Дом и сад" содержат пометку "б/у". Только в июле 2026 года каждый пятый поиск касался именно подержанных товаров — более 31,6 тысячи из общего числа 165,5 тысячи запросов.

Не менее показательна структура самих объявлений. В категории мебели для гостиной 86% всех предложений составляют именно подержанные вещи. Подобная ситуация наблюдается и в других категориях:

офисная мебель — 83%;

мебель для спальни — 82%;

кухонная мебель — 74%.

Зато товары, не являющиеся первоочередной необходимостью, такие как комнатные растения или канцелярские товары, преимущественно продаются новыми. Эксперты отмечают, что вторичный рынок уже давно перестал ассоциироваться исключительно с экономией. Для многих украинцев это возможность быстро найти качественные вещи в хорошем состоянии.

Изменились и привычки покупателей в отношении доставки. Крупногабаритную мебель украинцы редко заказывают через службы доставки. Чаще всего покупатели самостоятельно организуют перевозку или договариваются напрямую с продавцом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжает дорожать арендуемое жилье, но цены меняются неравномерно. Однокомнатные квартиры по-прежнему дороже всего снимать в Ужгороде, хотя за последние полгода самый стремительный скачок цен произошел в Харькове.

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