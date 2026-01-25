Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель

В 2025 году украинский автопарк пополнили около 61,6 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из США. Самой же популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 10 342 единиц. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 13 400, так и 52 800 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили:

Доля "америанцев" составила сразу 22% от всех подержанных легковиков, которые были зарегистрированы в Украине в 2025 году.

По сравнению с 2024 годом, спрос на такие авто вырос на 48%.

Средний возраст пригнанных из США автомобилей составил 5,2 года.

Большинство же подержанных легковых авто, по данным специалистов, являются электрокарами. Таких 52%.

На втором месте – авто на бензине, 34%. На долю гибридов пришлось 7%. При этом:

Дизельные легковушки "отхватили" лишь 4% рынка.

Авто на газу – 3%.

Какие б/у авто из США самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

TESLA Model 3 – 9 106 штук.

FORD Escape – 3 796 штук.

TESLA Model S – 3 075 штук.

CHEVROLET Bolt – 2 965 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 82 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 13 500 долларов.

Машину 2022 г.в., после ДТП, с 59 тыс. км пробега можно купить за 24 799 долларов.

Авто 2025 г.в. с 4 тыс. км пробега, после ДТП продают за 52 800 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы купили 81,3 тыс. новых легковых авто в 2025 году. Это сразу на 17% больше, чем годом ранее, а также является самым высоким результатом с 2022 года.

