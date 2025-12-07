Украинцы массово покупают новые авто: сколько стоит самая популярная машина

Украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В ноябре таких авто было куплено около 8,3 тыс. штук, что стало рекордом за последние 14 месяцев. По сравнению же с ноябрем 2024 года, прирост составил сразу 58%. А в сравнении с октябрем-2025 – 6%. Самой популярной моделью же стала RENAULT Duster – таких было приобретено 494 штук. Цена же на такие машины стартует от 997,9 тыс. грн.

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили:

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей.

Это на 7,5% меньше, чем в 2024-м.

Какие новые авто украинцы покупают чаще всего

В целом же, подчеркивается, в ноябре-2025 за счет 10-ти самых популярных моделей было сформировано сразу 35% украинского рынка новых легковых автомобилей. При этом, отмечается, в топ-10 моделей вошли только кроссоверы:

RENAULT Duster – таких авто было куплено 494 штуки;

BYD Leopard 3 – 385 штук;

TOYOTA RAV-4 – 318 штук;

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 298 штук;

BYD Song Plus – 289 штук;

TOYOTA Land Cruiser Prado – 240 штук;

HYUNDAI Tucson – 227 штук;

ZEEKR 7X – 221 штука;

BYD Sea Lion 06 – 220 штук;

SKODA Kodiaq – 204 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – RENAULT Duster – зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 997,9 тыс. грн. Самая высокая – 1,178 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в октябре 2025 года украинцы приобрели более 5,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го.

