Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная американская модель

В ноябре 2025 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Средний возраст таких машин составил 5 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 907 штук. В Украине такую можно купить как за 12 950, так и 55 000 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: подавляющее большинство купленных подержанных "американцев" являются электрокарами – их доля составила 53% от общего количества машин.

Намного меньше было куплено авто на бензине – 34%. Кроме того:

На долю гибридов пришлось 8%.

Авто на дизеле "отхватили" лишь 3% рынка.

На газу – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто из США среди украинцев стали также:

TESLA Model 3 – 837 штук.

FORD Escape – 355 штук.

TESLA Model S – 258 штук.

NISSAN Rogue – 258 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у авто из США

В целом, стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

Авто 2023 г.в. с пробегом 19 000 км после ДТП продают за 12 950 долларов.

Машину 2021 г.в.с 63 000 км пробега можно купить за 24 000 долларов.

Автомобиль 2022 г.в. с пробегом 10 000 км продают за 55 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В ноябре таких авто было куплено около 8,3 тыс. штук, что стало рекордом за последние 14 месяцев.

