Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В феврале украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. подержанных легковых авто. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 700 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 15 400, так и 48 350 долларов.

Видео дня

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: средний возраст таких машин составил 10 лет.

В целом же, подчеркивается, 61% всех б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине. На втором месте – авто на дизеле, 22%. На долю гибридов пришлось 8%. При этом:

Электромобили "отхватили" лишь 6% рынка.

Авто на газу – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

AUDI Q5 – 642 штуки;

VOLKSWAGEN Tiguan – 590 штук;

SKODA Octavia – 519 штук;

NISSAN Rogue – 508 штук;

RENAULT Megane – 479 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 352 штуки;

FORD Escape – 326 штук;

AUDI A4 – 304 штуки;

NISSAN Qashqai – 301 штука.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 68 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 15 400 долларов.

Машину 2022 г. в. с 37 тыс. км пробега можно купить за 23 200 долларов.

Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 48 350 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют реформировать рынок такси. Для этого хотят ввести новый статус "автомобильного самозанятого перевозчика", электронные сертификаты на авто и обязательное страхование поездок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!