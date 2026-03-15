Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
В феврале украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. подержанных легковых авто. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 700 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 15 400, так и 48 350 долларов.
Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: средний возраст таких машин составил 10 лет.
В целом же, подчеркивается, 61% всех б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине. На втором месте – авто на дизеле, 22%. На долю гибридов пришлось 8%. При этом:
- Электромобили "отхватили" лишь 6% рынка.
- Авто на газу – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- AUDI Q5 – 642 штуки;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 590 штук;
- SKODA Octavia – 519 штук;
- NISSAN Rogue – 508 штук;
- RENAULT Megane – 479 штук;
- VOLKSWAGEN Passat – 352 штуки;
- FORD Escape – 326 штук;
- AUDI A4 – 304 штуки;
- NISSAN Qashqai – 301 штука.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2021 г. в. с 68 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 15 400 долларов.
- Машину 2022 г. в. с 37 тыс. км пробега можно купить за 23 200 долларов.
- Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 48 350 долларов.
