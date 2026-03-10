Украинским таксистам планируют переписать правила работы: что планируют и когда ожидать изменений

В Украине планируют реформировать рынок такси, введя новый статус "автомобильного самозанятого перевозчика", электронные сертификаты на авто и обязательное страхование поездок. Отмечается, что цель реформы – вывести из тени более 90% водителей, упростить легальную работу и сделать поездки более безопасными для пассажиров.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, нынешняя ситуация на рынке выглядит парадоксальной, ведь официально в Украине только около 9,5 тысячи автомобилей имеют лицензию на перевозку пассажиров как такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 тысяч водителей.

Более 90% рынка такси находится в тени. Ключевым элементом реформы станет введение нового статуса – "автомобильный самозанятый перевозчик". По словам Кулебы, формат позволит водителям работать легально без сложной бюрократии, ведения сложной бухгалтерии или необходимости открывать ФЛП.

Идея заключается в том, чтобы сделать легальную деятельность максимально простой и дешевой. Водитель сможет официально работать, платя минимальный взнос и выполняя базовые требования без чрезмерной отчетности.

Концепция предусматривает максимально простой и дешевый вход на рынок. Водитель должен будет оплатить один прожиточный минимум на два года, что сейчас составляет примерно 3028 гривен. В пересчете это около 130 гривен в месяц, значительно дешевле, чем большинство нынешних расходов на оформление лицензий или предпринимательской деятельности.

Таким образом правительство рассчитывает создать условия, при которых работать легально станет выгоднее, чем оставаться в теневом секторе. Еще одной важной новацией станет отказ от традиционной лицензионной модели.

Вместо лицензии планируют ввести персональный электронный сертификат на автомобиль, который будет оформляться через систему State Service of Ukraine for Transport Safety. В салоне автомобиля будет размещен QR-код, с помощью которого пассажир сможет проверить:

имеет ли водитель действующий сертификат;

информацию о перевозчике;

наличие страхования поездки.

Реформа также предусматривает введение обязательного страхования для водителей и их пассажиров. Таким образом пассажиры получат дополнительные гарантии безопасности в случае аварий или других непредвиденных ситуаций во время поездки.

Отдельный блок законопроекта касается деятельности цифровых платформ, которые организуют перевозки. Речь идет о популярных сервисах, в частности Bolt, Uklon и Uber. Планируется, что такие платформы будут выполнять роль налоговых агентов. Они должны будут:

проверять документы водителей;

контролировать наличие сертификатов;

не допускать к работе нелегальных перевозчиков.

В случае нарушений именно платформы будут нести ответственность за то, что на сервисе работают водители без необходимых документов. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования с другими органами государственной власти. После этого документ должно рассмотреть правительство.

