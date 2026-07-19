Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
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За первую половину 2026 года украинцы купили 111,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,7 года. Самой популярной моделью стала стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 5 143 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 7 500, так и 44 000 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 58%;
- авто на дизеле охватили 20%;
- электромобили – 11%;
- гибриды – 8%;
- автомобили с ГБО – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- VW Tiguan – 4 549 штук;
- AUDI Q5 – 3 962 штуки;
- NISSAN Rogue – 3 896 штук;
- SKODA Octavia – 3 688 штук;
- RENAULT Megane – 3 435 штук;
- VW Passat – 2 477 штук;
- FORD Escape – 2 446 штук;
- NISSAN Qashqai – 2 166 штук;
- AUDI A4 – 2 144 штуки.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2025 г. в. с 7 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 7 500 долларов.
- Машину 2023 г. в. с 34 тыс. км пробега можно купить за 26 500 долларов.
- Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП продают за 44 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически налагала бы штрафы на нарушителей ПДД, в том числе за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.
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