Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

За первую половину 2026 года украинцы купили 111,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,7 года. Самой популярной моделью стала стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 5 143 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 7 500, так и 44 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 58%;

авто на дизеле охватили 20%;

электромобили – 11%;

гибриды – 8%;

автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VW Tiguan – 4 549 штук;

AUDI Q5 – 3 962 штуки;

NISSAN Rogue – 3 896 штук;

SKODA Octavia – 3 688 штук;

RENAULT Megane – 3 435 штук;

VW Passat – 2 477 штук;

FORD Escape – 2 446 штук;

NISSAN Qashqai – 2 166 штук;

AUDI A4 – 2 144 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2025 г. в. с 7 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 7 500 долларов.

Машину 2023 г. в. с 34 тыс. км пробега можно купить за 26 500 долларов.

Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП продают за 44 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически налагала бы штрафы на нарушителей ПДД, в том числе за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.

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