Украинцы массово покупают недвижимость в стране ЕС: обошли даже россиян

Иностранные граждане, в том числе и украинцы, сохраняют высокий интерес к недвижимости в Испании. Учитывая это, их спрос на жилье в этой стране за год вырос на 11%, а также на 46%, по сравнению с прошлым десятилетием.

Согласно данным Spanish Property Insight, всего во втором квартале 2025 года в Земельном реестре Испании зарегистрировали 24 122 продажи жилья с участием иностранных покупателей. Таким образом на иностранцев приходится 14,1% рынка недвижимости.

Сколько недвижимости купили украинцы в Испании

Больше всего недвижимости во втором квартале 2025-го приобрели подданные Великобритании. Эксперты связывают это с их интересом к побережью Коста-Бланка и Коста-дель-Соль. Украинцы занимают восьмое место среди всех иностранных граждан по количеству заключенных сделок с недвижимостью. В целом рейтинг выглядит так:

Великобритания – 1874 сделки;

Германия – 1590 сделок;

Нидерланды – 1558 сделок;

Бельгия – 1209 сделок;

Польша – 1085 соглашений;

Украина – 772 соглашения;

Швеция – 637 соглашений;

Россия – 420 соглашений.

Как отмечается, спрос со стороны граждан Нидерландов вырос на 40% по сравнению со вторым кварталом 2024-го, что сделало их самым быстрорастущим крупным рынком. Это связывают в том числе с благоприятной экономической конъюнктурой и желанием нидерландских инвесторов диверсифицировать свои активы.

В то же время по росту количества заключенных сделок украинцы заняли третье место в рейтинге – за год спрос с их стороны вырос на 16%. Больше – только среди граждан Нидерландов (+40%) и Бельгии (+20%). Зато спрос со стороны российских граждан упал на 19%.

Где еще украинцы покупают недвижимость

В 2025 году украинцы активно инвестируют в недвижимость за рубежом. Наибольший спрос сохраняется на квартиры в новостройках среднего ценового сегмента, которые покупают для проживания, аренды или получения вида на жительство.

Наибольшей популярностью среди украинцев пользуются страны Европы, где есть культурная близость, понятное законодательство и развитая инфраструктура. В пятерку лидеров входят:

Турция;

Польша;

Испания;

Германия;

Чехия;

Болгария.

Отдельный интерес проявляется к Греции, ОАЭ, Албании и даже Индонезии. Турция – одна из самых привлекательных стран для инвестиций в жилье. В 2024 году украинцы приобрели более 1600 объектов, а в 2025-м спрос остался стабильно высоким. Основная причина – возможность получения вида на жительство в случае покупки недвижимости от 200 тысяч долларов. Наиболее популярные регионы – Анталия, Алания и Стамбул. Средняя цена квартиры здесь составляет от 120 до 250 тысяч долларов, а доходность от аренды может достигать 7-9% годовых.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, активность на рынке недвижимости в Украине снижается – количество сделок растет медленно, а спрос сдерживают военные риски и общая неопределенность. Покупатели выбирают старое жилье на вторичном рынке, а новостройки теряют популярность даже в крупных городах.

