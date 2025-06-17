Украинцам становится все сложнее продавать жилье: почему рынок недвижимости начал буксовать

Активность на рынке недвижимости в Украине снижается – количество сделок растет медленно, а спрос сдерживают военные риски и общая неопределенность. Покупатели выбирают старое жилье на вторичном рынке, а новостройки теряют популярность даже в крупных городах.

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Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ (Национальный банк Украины) Первин Дадашова на презентации "Отчета о финансовой стабильности". По ее словам, рынок недвижимости ухудшился с точки зрения активности продавцов, хотя доходы украинцев демонстрируют рост, а ипотека формально доступна через программу єОселя, сделок становится меньше.

"Не так живо растет количество заключенных сделок, как это было раньше. Медленно исчерпываются факторы восстановления, которые действовали в первый год после полномасштабного вторжения", – отметила Дадашова. На первый взгляд, ситуация должна была бы быть благоприятной для покупателей - умеренные цены, частичная поддержка государства, доступность кредитования. Но главная проблема - военная неопределенность. Никто не хочет вкладывать в жилье, когда завтра может прилететь ракета.

Кроме того, работают психологические барьеры, такие как страх за инвестицию, отсутствие стабильности, недостаток страхования жилья от военных рисков. НБУ также привел определенную статистику:

за IV квартал 2024 - I квартал 2025 года количество сделок по покупке жилья выросло лишь на 8% в годовом измерении - очень вялый темп;

в годовом измерении - очень вялый темп; ипотека финансирует лишь небольшую долю сделок;

финансирует лишь средняя площадь купленной квартиры - 48 м², дома - 70 м²;

купленной квартиры - 48 м², дома - 70 м²; две трети сделок заключаются вне областных центров;

сделок заключаются вне областных центров; 75% жилья покупают на вторичном рынке - старые квартиры старше 15 лет.

При этом доля новостроек в общей структуре сделок продолжает снижаться - даже в крупных городах, где застройка активна. Еще один удар – инфраструктурные и юридические проблемы. В конце 2024 года из-за кибератаки были временно остановлены государственные реестры, что затруднило регистрацию сделок. Хотя системы возобновили работу, активность не выросла – доверие было потеряно.

Параллельно уменьшается эффект от миграционной волны 2022-2023 годов. Люди уже осели там, где смогли, и не ищут новое жилье. Рынок потерял свой основной драйвер последних лет.

По мнению НБУ, без существенного уменьшения военных рисков, улучшения ситуации с безопасностью или внедрения эффективных механизмов страхования ипотечных договоров, ожидать роста спроса не стоит. Все, что можно увидеть сейчас – это локальные сделки, ситуативные продажи и осторожная активность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно растет спрос на загородное жилье - каждый третий украинец рассматривает покупку частного дома. Больше всего покупают компактные таунхаусы стоимостью до $100 тысяч (≈4 млн грн), тогда как большие коттеджи за $200-250 тысяч продаются значительно хуже.

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