Украинцы массово покупают недвижимость за рубежом: что чаще всего выбирают и какова стоимость

В 2025 году украинцы активно инвестируют в недвижимость за рубежом, чаще всего в Турции, Польше, Испании, Германии и Болгарии. Наибольший спрос сохраняется на квартиры в новостройках среднего ценового сегмента, которые покупают для проживания, аренды или получения вида на жительство.

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Об этом рассказала риелтор Оксана Савула в комментарии СМИ. По ее словам, наибольшей популярностью среди украинцев пользуются страны Европы, где есть культурная близость, понятное законодательство и развитая инфраструктура.

В пятерку лидеров входят Турция, Польша, Испания, Германия, Чехия и Болгария. Отдельный интерес проявляется к Греции, ОАЭ, Албании и даже Индонезии. Турция – одна из самых привлекательных стран для инвестиций в жилье. В 2024 году украинцы приобрели более 1600 объектов, а в 2025-м спрос остался стабильно высоким.

Основная причина – возможность получения вида на жительство при покупке недвижимости от 200 тысяч долларов. Наиболее популярные регионы – Анталия, Алания и Стамбул. Средняя цена квартиры здесь составляет от 120 до 250 тысяч долларов, а доходность от аренды может достигать 7-9% годовых.

Особым спросом пользуются квартиры в новостройках, где застройщики часто предлагают готовые ремонты, меблированные кухни и ванные комнаты уже на этапе сдачи объекта. Испания занимает второе место среди стран, куда чаще всего направляются инвестиции украинцев. Спрос на жилье здесь вырос на 73% только за прошлый год.

Украинцы покупают апартаменты и виллы на побережье, в частности в Барселоне, Валенсии, Аликанте и Андалусии. Стоимость квартир стартует от 50-70 тысяч долларов в пригородах и достигает 160 тысяч в центральных районах. Жилье в Испании – это не только комфорт, но и реальный шанс получить "золотую визу", инвестировав более 500 тысяч евро. Дополнительный бонус – прибыль от аренды во время туристического сезона.

Польша остается приоритетной страной благодаря географической близости, понятным правилам и привлекательным ценам. Украинцы – крупнейшие покупатели жилья среди иностранцев, в 2024 году они приобрели более 1 млн квартир. Больше всего покупают в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, где квартиры стоят от 60 до 85 тысяч долларов.

Польша не дает автоматического вида на жительство при покупке жилья, но стабильная экономика, высокий спрос на аренду и простота сделок делают ее привлекательной. Германия привлекает высоким уровнем правовой защищенности, хотя налоговая нагрузка сдерживает рост.

Чехия является комфортным вариантом для тех, кто интегрировался после 2022 года — здесь стабильный рынок и хорошие перспективы арендного дохода. Болгария – это бюджетная альтернатива с жильем от 1500 евро за квадратный метр в Варне или Бургасе. Греция, ОАЭ, Албания и Индонезия – новые направления, где инвестируют ради виз или перспектив роста цен. Украинцы чаще всего выбирают:

квартиры в новостройках – популярны в Турции, Польше и Испании;

– популярны в Турции, Польше и Испании; апартаменты на побережье – для собственного отдыха или аренды;

– для собственного отдыха или аренды; виллы и таунхаусы – в Испании и ОАЭ для комфортной жизни или статусных инвестиций;

– в Испании и ОАЭ для комфортной жизни или статусных инвестиций; коммерческая недвижимость – в Польше и Германии, в частности под бизнес или аренду.

Основной интерес – к объектам среднего ценового сегмента. Премиальная недвижимость менее востребована, лишь 5-10% сделок приходится на жилье стоимостью более 300 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, активность на рынке недвижимости в Украине снижается – количество сделок растет медленно, а спрос сдерживают военные риски и общая неопределенность. Покупатели выбирают старое жилье на вторичном рынке, а новостройки теряют популярность даже в крупных городах.

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