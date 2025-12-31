Сегодня последний день: 1 января с 00:00 мобильный оператор изменит тарифы

В Украине с 1 января 2026 года с 00:00 то есть уже с завтрашнего дня, у lifecell вступают в силу новые условия некоторых тарифов, в т.ч. "Ориентир в роуминге постоплата" (изменения коснутся стоимости услуг сверх включенного пакета). Этот тариф действует в 27 странах Европы, а потому знать новые правила особенно важно тем, кто поехал за границу на Новый год.

Видео дня

Кроме того, мобильный оператор изменит условия и других тарифных планов – "4G IoT" с обозначениями 30, 40, 50, 70 и 140, а также о пакетах "IoT Start" в версияхMedium и Premium. Об этом свидетельствуют уведомления на сайте lifecell.

Тариф "Ориентир в роуминге постоплата": какие изменения с 1 января

С первого дня 2026 года з звонки на территории 27 стран ЕС сверх пакета внутри корпоративной группы , в том числе при звонках в Украину, придется платить 20 копеек за минуту .

, в том числе при звонках в Украину, придется платить . При звонках на номера других украинских мобильных операторов , находясь в Европе, стоимость составит 50 копеек за минуту .

, находясь в Европе, стоимость составит . Отправка одного SMS будет стоить 40 копеек .

. Тарификация звонков осуществляетсяс первой секунды.

Все остальные условия тарифного плана остаются без изменений.

Тарифы IoT: новые условия с 2026 года

Начиная с 01.01.2026 будут изменены условия тарифных планов:

"4G IoT 30" и "4G IoT 30 постоплата";

"4G IoT 40" и "4G IoT 40 постоплата";

"4G IoT 50" и "4G IoT 50 постоплата";

"4G IoT 70" и "4G IoT 70 постоплата";

"4G IoT 140" и "4G IoT 140 постоплата";

"IoT Start" и "IoT Start постоплата";

"IoT Medium" и "IoT Medium постоплата";

"IoT Premium" и "IoT Premiumпостоплата".

Звонки и СМС в рамках пакетов услуг будут предоставляться в Украине и 27 странах ЕС. После окончания пакета минут на звонки и СМС по пакету услуг будут применяться базовые тарифы на звонки и СМС в Украине и ЕС:

Звонки на номера внутри корпоративной группы , сверх пакета услуг, на территории Украины и ЕС – 0,20 грн/мин.

, сверх пакета услуг, на территории Украины и ЕС – 0,20 грн/мин. Звонки на номера всех мобильных операторов Украины и ЕС сверх пакета услуг, совершаемые на территории ЕС – 0,50 грн/мин.

Украины и ЕС сверх пакета услуг, совершаемые на территории ЕС – 0,50 грн/мин. CSD передача данных на номера lifecell – 0,20 грн/мин.

Звонки, переадресация, CSD передача данных на номера других мобильных операторов и на номера фиксированной связи Украины и ЕС, совершенные на территории ЕС, за минуту – 0,50 грн/мин.

Отправка СМС на номера всех мобильных операторов на территории Украины, а также на номера всех мобильных операторов Украины и ЕС с территории ЕС (27 стран), за 1 СМС – 0,40 грн.

Тарификация звонков – посекундная, начиная с первой секунды. А все остальные условия указанных тарифных планов остаются без изменений

С чем связаны изменения

С начала 2026 года Украина присоединяется к единой роуминговой зоне с Европейским союзом. Именно с этим связано масштабное обновление тарифов и условий обслуживания, которое сейчас поэтапно внедряют украинские мобильные операторы.

Суть изменений заключается в том, что плата за использование мобильной связи в 27 странах Европейского Союза будет взиматься по привычному домашнему тарифу. Согласно информации на сайте Совета ЕС, мобильные абоненты будут иметь право на такое же качество и скорость мобильной связи, как и дома. Кроме того, обращение в экстренные службы будет бесплатным. Для европейских абонентов будут действовать аналогичные условия в Украине.

Многие украинцы не заметят изменения, поскольку в апреле 2022 года крупнейшие украинские операторы мобильной связи lifecell, "Киевстар" и Vodafone заключили соглашение с десятками европейских мобильных операторов о бесплатном мобильном роуминге. То есть изменения затрагивают лишь отдельные тарифные планы.

Как подключить бесплатный роуминг?

Абонентам не нужно ничего делать, чтобы подключить услугу. На территории стран ЕС "Роуминг как дома" активируется автоматически. Каждый раз после пересечения границы оператор будет присылать автоматическое сообщение с основной информацией о роуминге, бесплатных услугах и тех, за которые придется доплатить.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость интернета (как мобильного, так и проводного) в Украине может вырасти до 10 раз. По самым пессимистичным прогноза, стоимость связи в будущем может составлять до 3 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!