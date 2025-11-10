Мобильные операторы повысят свои тарифы: украинцам назвали причины
Украинцам нужно быть готовыми к тому, что мобильные операторы повысят свои тарифы. Ведь обновление услуг и сервисов по предложениям требует вложений.
Об этом OBOZ.UA рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко. При этом прогнозировать сроки и уровень роста цен он не стал.
"Например, тот тарифный план, которым я пользуюсь, пока не подорожал. Но я вижу, что другие предложения дорожают. Поэтому ожидаемо, что рано или поздно мой тариф также поднимется на какой-то процент в цене", – признал Глущенко.
Он пояснил: на рост расценок будут влиять не только улучшение наполнения тарифов, но и законы предпринимательства. Ведь "бизнес есть бизнес и никто не откажется от возможности заработать".
Впрочем, отметил эксперт, повышение тарифов является "постепенным процессом". Поэтому одномоментного подорожания всех предложений на рынке ожидать не стоит.
Как формируются мобильные тарифы
В целом же, пояснил Глущенко, формирование мобильных тарифов достаточно простое. По его словам, в них:
- Закладывается себестоимость тех услуг, которые включены в тарифный план.
То есть звонков, сообщений, мобильного интернета и тому подобное.
- Добавляются налоги и маржа.
"Так имеем тариф. Как правило, формула не меняется. Любые изменения, любые улучшения, любые дополнительные услуги, которые включают в тарифный план, – за все это надо платить. Иначе это будет не бизнес, а меценатство", – констатировал он.
Как выбрать самый выгодный мобильный тариф для себя
В то же время, рассказал OBOZ.UA Глущенко, для того, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:
- Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.
- Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.
"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, если вы пенсионер и используете мобильный телефон преимущественно для связи, вам подойдет тариф с базовым наполнением. Который к тому же часто является самым дешевым.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!