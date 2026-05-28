Украинцы массово отказываются от квартир: к чему присматриваются и где цены взлетели больше всего

Украинцы все активнее меняют квартиры на частные дома – спрос на такой формат жилья резко вырос, а вместе с ним начали стремительно дорожать дома почти по всей стране. Больше всего цены взлетели в пригородах крупных городов и западных областях, где за год подорожание местами превысило 50%.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала для поиска недвижимости. Традиционно наибольший интерес к загородной недвижимости украинцы проявляют в конце лета – в августе или в начале осени.

Однако 2026 год показал совсем другую тенденцию. Наибольшее количество запросов на частные дома было зафиксировано уже в январе и феврале. И даже после завершения зимнего пика интерес не упал до привычных показателей, а остался на высоком уровне.

Эксперты объясняют это несколькими факторами. Во-первых, после нескольких сложных лет украинцы стали больше ценить комфорт и приватность. Во-вторых, важную роль играет автономность дома – возможность установить генератор, солнечные панели, иметь собственное отопление или запас воды. Для многих это уже не роскошь, а необходимость.

По данным экспертов, по состоянию на середину мая цены на дома выросли почти по всей Украине. Исключениями среди областных центров стали лишь несколько городов. В Полтаве медианная стоимость дома за год снизилась на 2%, в Днепре на 4%, в Николаеве на 3%. В Хмельницком цены фактически остались без изменений. В Киеве также зафиксировали незначительную коррекцию – минус 1% год к году.

Однако если смотреть не на крупные города, а на области в целом, ситуация кардинально иная. Там дома дорожали буквально везде. Наибольший скачок цен зафиксировали:

в Волынской области – +66%;

в Ровенской – +62%;

в Одесской – +55%;

в Черновицкой – +51%.

Эксперты отмечают, что оценивать рынок домов только по полной стоимости не совсем правильно. Причина проста – площадь частных домов очень разная в зависимости от региона. Например, в Киеве медианная площадь дома, который выставляют на продажу, составляет около 170 квадратных метров. А в Чернигове только 60 квадратов. Поэтому логичнее сравнивать именно стоимость квадратного метра.

Если анализировать именно цену квадратного метра, то самыми дорогими оказались частные дома во Львове. Там один квадратный метр стоит в среднем 1380 долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году. На втором месте – Киев с ценой 1240 долларов за квадратный метр. За год столичный показатель вырос на 8%.

Третье место занял Ужгород – около 1140 долларов за квадратный метр, что на 10% дороже, чем год назад. После резкого зимнего скачка цены в Киеве начали стабилизироваться. Сейчас медианная стоимость частного дома в столице составляет примерно 205 тысяч долларов.

При этом квадратный метр в столичных домах все равно продолжает дорожать. Это значит, что спрос остается стабильным, просто покупатели теперь чаще обращают внимание на дома меньшей площади. Кстати, за год медианная площадь домов в Киеве уменьшилась со 180 до 170 квадратных метров.

Еще более интересная ситуация складывается в Киевской области. Здесь цены не просто держатся, а продолжают активно расти. Средняя стоимость дома в области сейчас составляет примерно 115 тысяч долларов – это на 15% больше, чем в прошлом году. А цена квадратного метра выросла более чем на 12% и достигла 934 долларов.

Аналитики считают, что спрос на пригород сейчас даже выше, чем на сам Киев. И это вполне логично, ведь для многих украинцев частный дом ассоциируется именно со спокойной жизнью за городом, а не внутри мегаполиса. Больше всего за год подорожали дома:

в Бориспольском районе на 24%;

в Белоцерковском на 23%.

А самыми дорогими остаются имения в Обуховском районе. Там медианная стоимость дома уже достигла 250 тысяч долларов – это даже дороже, чем в самом Киеве. Эксперты прогнозируют, что интерес к частному жилью и в дальнейшем будет расти.

