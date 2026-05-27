Украинцы отказываются покупать бюджетные квартиры: где продается больше всего дешевого жилья

В Украине неожиданно изменилась ситуация на рынке недвижимости – покупатели постепенно теряют интерес к бюджетному жилью (стоимостью до $20 тыс.). Несмотря на большое количество предложений, которое в основном сосредоточено в прифронтовых регионах, реальный спрос на такие квартиры преимущественно упал по сравнению с прошлым годом.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты исследования одного из крупнейших отраслевых порталов. Его авторы утверждают, что падение интереса коснулось почти всех типов квартир, но больше всего – в Киевской и Одесской областях.

Однокомнатные квартиры

Больше всего объявлений о продаже доступных 1-комнатных квартир зафиксировано на Харьковщине, однако спрос здесь просел на 18% по сравнению с апрелем 2025 года. Похожая ситуация наблюдается и в Днепропетровской области, где количество откликов уменьшилось на 9%.

Киевская область заняла третье место по насыщенности рынка бюджетными вариантами, но именно здесь количество отзывов упало чуть ли не сильнее всего. В целом динамика изменения спроса на 1-комнатные квартиры до $20 тыс. в регионах выглядит так:

Одесская область – -48% ;

; Киевская область – -46% ;

; Харьковская область – -18% ;

; Днепропетровская область – -9% ;

; Сумская область – -2% ;

; Николаевская область – +18% ;

; Запорожская область – +42%.

Двухкомнатное и трехкомнатное жилье

В сегменте 2-комнатных квартир стоимостью до $20 тыс. лидером по количеству объявлений стала Днепропетровская область, за которой следуют Запорожская и Харьковская. Однако общий тренд на снижение спроса сохранился и здесь: в Николаевской области зафиксировали падение на 39%, в Харьковской – на 35%, а на Днепропетровщине – на 2%. На Сумщине интерес остался на прошлогоднем уровне, тогда как Запорожская область снова показала аномальный рост – сразу на 67%.

Покупка бюджетного 3-комнатного жилья демонстрирует несколько иную логику поведения покупателей. Пятерка областей по количеству предложений осталась неизменной, но в некоторых прифронтовых регионах интерес к большим площадям неожиданно пошел вверх:

Запорожская область – спрос вырос на 38%;

– спрос вырос на 38%; Харьковская область – количество откликов увеличилось на 22%;

– количество откликов увеличилось на 22%; Сумская область – интерес покупателей вырос на 10%;

– интерес покупателей вырос на 10%; Днепропетровская область – зафиксирован спад на 9%;

– зафиксирован спад на 9%; Николаевская область – зафиксировано падение на 31%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2026 году квартиры в Украине подорожали на 20-37% в наиболее популярных городах. Основной драйвер роста – дефицит предложения и дороже строительство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!