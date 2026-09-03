Украинцы изменили свои предпочтения в отношении жилья: какую недвижимость в аренду теперь ищут

Украинцы всё активнее ищут жильё в аренду, но в разных регионах спрос различается: на востоке и юге больше всего интересуются домами, а на западе – комнатами и двухкомнатными квартирами. В то же время спрос на аренду в 2026 году вырос, а среди главных причин – ситуация с безопасностью, внутренняя миграция и начало учебного года.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. На решение арендаторов влияют сразу несколько факторов. Среди основных — уровень безопасности, перемещение населения с более опасных территорий, цены на жилье и сезонный спрос, в частности со стороны студентов.

Почему украинцы всё чаще интересуются домами

Одной из наиболее заметных тенденций на рынке аренды в 2026 году стал высокий интерес к частным домам. Такой формат жилья может быть более привлекательным для людей, стремящихся к большей автономности и желающих иметь больше пространства.

В условиях войны арендаторы также могут обращать внимание на возможность обустроить автономное отопление, иметь отдельный двор, запас воды или другие решения, которые позволяют меньше зависеть от городской инфраструктуры. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в восточных и южных областях.

В восточных регионах одним из самых популярных форматов аренды стали именно частные дома. В Харьковской области одно объявление об аренде дома в среднем получало 37 откликов — это один из самых высоких показателей среди представленных регионов.

В Сумской области на одно объявление приходилось в среднем 27 откликов. Второе место по популярности в этих областях занимали квартиры.

В Харьковской области объявления об аренде как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир получали примерно по 30 откликов. В Сумской области показатель для обеих категорий был ниже — около 18 откликов на одно объявление.

Комнаты при этом пользовались несколько меньшим спросом. В Сумской области одно такое объявление в среднем получало 25 откликов, а в Харьковской — 19.

В южных областях больше всего интересуют дома

Похожая ситуация наблюдается и на юге и юго-востоке Украины. Спрос на аренду здесь в целом ниже, чем в центральных и западных областях. Одной из главных причин остается ситуация с безопасностью и близость отдельных территорий к линии фронта.

В то же время в июле 2026 года количество откликов на объявления об аренде выросло по сравнению с прошлым годом во всех основных категориях жилья. Больше всего потенциальных арендаторов снова интересовали частные дома.

В Херсонской области одно объявление об аренде дома в среднем получало 35 откликов . В Днепропетровской области этот показатель составлял 31 отклик. В Запорожской области на одно предложение приходилось около 26 откликов, а в Николаевской — 25.

Комнаты стали вторым по популярности вариантом

Вторым по популярности сегментом на юге и юго-востоке стали комнаты. Наиболее активно их искали в Одесской и Днепропетровской областях — одно объявление получало около 27 откликов. В Запорожской и Николаевской областях этот показатель составлял примерно 23–25 откликов.

Наименьший интерес к комнатам был зафиксирован в Херсонской области — около 11 откликов на одно предложение. Отмечается, что это может свидетельствовать о разнице в структуре спроса между регионами: там, где жилье нужно людям, переезжающим из-за войны или ищущим более доступный вариант, комната может стать компромиссом между ценой и возможностью быстро найти жилье.

Какие квартиры чаще всего ищут на юге

Среди квартир наибольшим спросом пользовались однокомнатные варианты. В различных южных областях одно объявление об аренде однокомнатной квартиры получало примерно 18–25 откликов. Самый высокий показатель зафиксировали в Днепропетровской и Николаевской областях — по 25 откликов.

В Запорожской области спрос был несколько ниже, тогда как в Херсонской области одно объявление об аренде однокомнатной квартиры в среднем получало 18 откликов. Очевидно, что доступность однокомнатного жилья играет важную роль для людей, которые снимают квартиру самостоятельно или небольшой семьей и пытаются сократить ежемесячные расходы.

На западе страны структура спроса заметно отличается. Если в восточных и южных областях лидерами по количеству откликов часто являются дома, то в западных регионах одним из самых популярных форматов стали комнаты. Самый высокий показатель зафиксировали в Тернопольской области — одно объявление об аренде комнаты в среднем получало 43 отклика.

В Ивано-Франковской области этот показатель составил 35 отзывов, а в Черновицкой — 33. Во Львовской и Волынской областях одно объявление получало в среднем по 28 отзывов.

Такой высокий интерес к комнатам может быть связан с тем, что этот формат позволяет существенно сократить расходы на жилье. Особенно актуально это может быть для молодежи, студентов, работников, переехавших в другой город, а также людей, которые не готовы тратить значительную часть дохода на полноценную квартиру.

Студенты могут стимулировать спрос на комнаты

Еще одним фактором является сезонность. Конец лета и начало осени традиционно сопровождаются активизацией рынка аренды в связи с началом нового учебного года. Студенты ищут доступное жилье вблизи университетов, поэтому комнаты становятся одним из наиболее очевидных вариантов.

Именно этим, в частности, может объясняться высокий спрос на комнаты в западных областях в преддверии нового учебного сезона. Для арендатора комната обычно является более дешевой альтернативой отдельной квартире, а для владельца — возможностью быстрее найти жильца даже в ситуации, когда полноценное жилье стоит дорого.

В западных областях популярны двухкомнатные квартиры

Если говорить именно о квартирах, то ситуация на западе также имеет свои особенности. В большинстве западных областей больше всего откликов получали объявления об аренде двухкомнатных квартир. Лидером стала Хмельницкая область, где одно предложение в среднем получало 34 отклика.

В Тернопольской области этот показатель составлял 29 откликов, в Ивано-Франковской — 28. В Волынской и Черновицкой областях на одно объявление приходилось примерно по 26 откликов.

В Ровенской области спрос был немного ниже, однако и здесь именно двухкомнатные квартиры оставались наиболее востребованными среди квартир – около 21 отклика на одно объявление. Такой спрос можно объяснить тем, что двухкомнатная квартира является компромиссным вариантом для семей или нескольких человек, которые могут совместно оплачивать аренду.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах Украины подорожала аренда однокомнатных квартир. Больше всего — в Харькове, где за последний год стоимость аренды такого жилья выросла сразу на 100%, или в 2 раза — до 8 000 грн (здесь и далее — медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина — ниже).

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