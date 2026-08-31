Цены выросли на 100%: где в Украине резко подорожала аренда 1-комнтаных квартир
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Во многих крупных городах Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Харькове, где за последний год стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 100%, или в 2 раза – до 8 000 грн (здесь и далее – медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).
Также значительно подорожала аренда в Николаеве. По данным аналитиков крупного профильного портала, на конец августа цены здесь повысили на 38% – до 9 000 грн.
Сразу на 36% выросли цены в Запорожье. А в Ивано-Франковске – на 35%.
Во Львове удорожание составило 32%. А кроме того, в:
- Ужгороде – на 29%
- Чернигове – на 25%
- Хмельницком – на 25%
- Виннице – на 24%
- Житомире – на 17%
- Одессе – на 15%
- Днепре, Полтаве и Луцке – на 13%.
Где аренда подешевела
Снизили же цены в 2-х городах из всех, в которых было проведено исследование рынка. Ими стали:
- Сумы, где стоимость жилья снизилась на 25%;
- Киев – на 5%.
Не произошло же изменений только в 1 городе. Им стал Ривне.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине
В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 6 000 до 26 900 грн. Дороже всего – в Ужгороде, собственно, 26 900 грн. А также во:
- Львове – 24 700 грн;
- Киеве, Ивано-Франковске – 22 400 грн;
- Киеве – 19 000 грн,
- Виннице, Луцке – 18 000 грн.
Дешевле всего – в Сумах. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 6 000 грн. А также:
- Запорожье – 7 500 грн;
- Харькове – 8 000 грн.
Украинцы ищут "запасные" квартиры
Тем временем, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны – при чем, не только в качестве нового постоянного места проживания, но и рассматривая его как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.
В частности, рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец, прежде всего, переезжать готовы жители Киева и области. А также Харькова, Днепра и Запорожья.
"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. В настоящее время доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.
Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.
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