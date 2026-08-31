Цены выросли на 100%: где в Украине резко подорожала аренда 1-комнтаных квартир

Во многих крупных городах Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Харькове, где за последний год стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 100%, или в 2 раза – до 8 000 грн (здесь и далее – медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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Также значительно подорожала аренда в Николаеве. По данным аналитиков крупного профильного портала, на конец августа цены здесь повысили на 38% – до 9 000 грн.

Сразу на 36% выросли цены в Запорожье. А в Ивано-Франковске – на 35%.

Во Львове удорожание составило 32%. А кроме того, в:

Ужгороде – на 29%

Чернигове – на 25%

Хмельницком – на 25%

Виннице – на 24%

Житомире – на 17%

Одессе – на 15%

Днепре, Полтаве и Луцке – на 13%.

Где аренда подешевела

Снизили же цены в 2-х городах из всех, в которых было проведено исследование рынка. Ими стали:

Сумы, где стоимость жилья снизилась на 25%;

Киев – на 5%.

Не произошло же изменений только в 1 городе. Им стал Ривне.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 6 000 до 26 900 грн. Дороже всего – в Ужгороде, собственно, 26 900 грн. А также во:

Львове – 24 700 грн;

Киеве, Ивано-Франковске – 22 400 грн;

Киеве – 19 000 грн,

Виннице, Луцке – 18 000 грн.

Дешевле всего – в Сумах. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 6 000 грн. А также:

Запорожье – 7 500 грн;

Харькове – 8 000 грн.

Украинцы ищут "запасные" квартиры

Тем временем, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны – при чем, не только в качестве нового постоянного места проживания, но и рассматривая его как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.

В частности, рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец, прежде всего, переезжать готовы жители Киева и области. А также Харькова, Днепра и Запорожья.

"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. В настоящее время доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

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