Украинцы изменили свои предпочтения в отношении автомобилей: какие машины больше не хотят покупать

После возврата НДС (налога на добавленную стоимость) украинцы стали значительно реже покупать новые и только что ввезенные электромобили – за год импорт подержанных автомобилей сократился почти на 44%, а новых электрокаров более чем на 71%. Сегодня рынок фактически держится на перепродаже уже ввезенных машин. Самыми популярными моделями среди украинцев остаются Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка. По словам специалистов, массовый импорт электрокаров практически прекратился, а большинство сделок теперь приходится на перепродажу автомобилей, которые уже находятся в Украине.

Спрос резко изменился после возврата НДС

В июне в Украине было зарегистрировано 7 994 электромобиля, однако украинцы почти перестали обновлять автопарк. Больше всего сделок пришлось на внутренний вторичный рынок. В течение месяца было перепродано 4 947 подержанных электромобилей, что составляет более 60% всех регистраций.

В то же время импорт подержанных автомобилей из-за рубежа за год сократился почти на 44%, а продажи новых электрокаров вообще обвалились более чем на 71%. Эксперты объясняют это тем, что в конце 2025 года украинцы массово покупали электромобили перед введением НДС, фактически перенеся будущий спрос на несколько месяцев вперед. После этого желающих приобрести новый электромобиль стало значительно меньше.

В настоящее время основу украинского рынка составляют автомобили, которые уже эксплуатируются в стране. Чаще всего меняет владельцев Nissan Leaf — одна из самых доступных моделей электромобилей. Его популярность объясняется относительно невысокой ценой, хотя запас хода первых поколений уже не соответствует современным требованиям.

Среди более дорогих моделей украинцы активно покупают Tesla Model 3, Tesla Model Y и Tesla Model S. Также стабильным спросом пользуются Volkswagen ID.4, Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona, Kia Niro, Renault Zoe и Volkswagen Golf.

Если несколько лет назад электромобиль часто покупали в качестве второго автомобиля для коротких поездок по городу, то теперь ситуация изменилась. Украинцы, которые все же решают приобрести электромобиль, ищут универсальный транспорт для всей семьи.

Именно поэтому среди импортируемых подержанных моделей лидируют Tesla Model Y, Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Kia Niro и другие автомобили с большим запасом хода. Компактные городские электрокары постепенно теряют популярность, ведь покупатели ожидают, что машина сможет без проблем преодолевать большие расстояния между городами.

Новые электромобили почти полностью стали китайскими

Еще одна тенденция последних месяцев — полное доминирование китайских производителей. Среди новых электромобилей чаще всего регистрировались модели BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и BYD Leopard 3. В десятку также вошли Zeekr 7X, MG S5, MG4, BMW iX, Audi Q4 e-tron и Volkswagen ID. Unyx, который также производится в Китае.

Аналитики отмечают, что китайские бренды сегодня предлагают более богатую комплектацию по более низкой цене, в то время как европейским производителям становится все сложнее конкурировать после возвращения НДС. Эксперты считают, что после налоговых изменений украинский рынок электромобилей фактически завершил этап стремительного развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае украинский автопарк пополнился почти 4,6 тыс. подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y — таких автомобилей было приобретено 250 единиц. Купить такую машину в Украине можно как за 11 799, так и за 33 500 долларов.

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